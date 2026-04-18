Народився в Москві: що відомо про чоловіка, який вбив п'ятьох людей у Києві

Чоловік, який влаштував стрілянину в Києві та захопив заручників, виявився уродженцем Москви. Під час здійснення теракту стрілець вбив п'ятьох людей, повідомив генпрокурор Кравченко.

За попередніми даними, стрілець використовував автоматичну зброю. Четверо людей були вбиті на вулиці, ще один труп виявили всередині супермаркету. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Кравченко підтвердив, що в квартирі, де був зареєстрований стрілець, виникла пожежа одночасно з терактом.

Натомість Володимир Зеленський підтвердив, що відомо про п'ятьох загиблих. А міський голова Віталій Кличко повідомив, що у самому супермаркеті, де утримувалися заручники, є загиблі.

Водночас видання УП з посиланням на свої джерела підтверджує, що чоловік народився в Москві. За їхніми даними, ім'я підозрюваного — Васильченков Дмитро Васильович, він народився 21 квітня 1968 року.

Відео дня

Як виглядав стрілець Фото: Скриншот

Чоловік мав українське громадянство, проживав у Бахмуті Донецької області, а пізніше — у Голосіївському районі міста.

Наразі немає інформації про мотиви та причини зловмисника, якого було ліквідовано під час штурму.

Стрілянина в Києві — що відомо

18 квітня стало відомо, що у Києві невідомий чоловік почав стріляти по перехожих з автомату, повідомляють місцеві Telegram-канали. Поліція повідомила про одного загиблого та поранених. Водночас місцеві канали повідомляли, що поранених та загиблих може бути більше.

Вони також публікували відео з тілами загиблих, а також моменти того, як чоловік вбивав людей просто на вулиці.

Згодом з'явилася інформація, що в Голосіївському районі сталася сильна пожежа. У соцмережах стверджують, що пожежа почалася саме в будівлі, де відбулася стрілянина. За іншою версією, стрілець підпалив власну квартиру.

Крім того, Фокус писав, що бійці спецпідрозділу КОРД розпочали штурм супермаркету "Велмарт" у Києві, де чоловік утримував заручників. Перед цим з ним намагалися вести перемовини.