Родился в Москве: что известно о мужчине, который убил пять человек в Киеве

Мужчина, который устроил стрельбу в Киеве и захватил заложников, оказался уроженцем Москвы. Во время совершения теракта стрелок убил пять человек, сообщил генпрокурор Кравченко.

По предварительным данным, стрелок использовал автоматическое оружие. Четыре человека были убиты на улице, еще один труп обнаружили внутри супермаркета. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Кравченко подтвердил, что в квартире, где был зарегистрирован стрелок, возник пожар одновременно с терактом.

Зато Владимир Зеленский подтвердил, что известно о пяти погибших. А городской голова Виталий Кличко сообщил, что в самом супермаркете, где удерживались заложники, есть погибшие.

В то же время издание УП со ссылкой на свои источники подтверждает, что мужчина родился в Москве. По их данным, имя подозреваемого — Васильченков Дмитрий Васильевич, он родился 21 апреля 1968 года.

Как выглядел стрелок Фото: Скриншот

Мужчина имел украинское гражданство, проживал в Бахмуте Донецкой области, а позже — в Голосеевском районе города.

Пока нет информации о мотивах и причинах злоумышленника, который был ликвидирован во время штурма.

Стрельба в Киеве — что известно

18 апреля стало известно, что в Киеве неизвестный мужчина начал стрелять по прохожим из автомата, сообщают местные Telegram-каналы. Полиция сообщила об одном погибшем и раненых. В то же время местные каналы сообщали, что раненых и погибших может быть больше.

Они также публиковали видео с телами погибших, а также моменты того, как мужчина убивал людей прямо на улице.

Впоследствии появилась информация, что в Голосеевском районе произошел сильный пожар. В соцсетях утверждают, что пожар начался именно в здании, где произошла стрельба. По другой версии, стрелок поджег собственную квартиру.

Кроме того, Фокус писал, что бойцы спецподразделения КОРД начали штурм супермаркета "Велмарт" в Киеве, где мужчина удерживал заложников. Перед этим с ним пытались вести переговоры.