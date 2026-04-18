"Така інтелігентна людина": сусідка описала, яким був чоловік, що відкрив стрілянину в Києві

У Києві 18 квітня в Голосіївському районі сталася стрілянина, внаслідок якої загинули люди. Стрілець, за словами місцевих жителів, не привертав уваги та поводився спокійно.

Сусідка чоловіка, який, за даними слідства, влаштував стрілянину 18 квітня в Києві, у коментарі виданню "Новини.LIVE" розповіла, що він справляв враження тихої та врівноваженої людини. За її словами, чоловік виглядав інтелігентним, рідко вступав у розмови з іншими мешканцями будинку та завжди чемно вітався. Жінка зазначила, що бачила його регулярно: він часто ходив із рюкзаком, не конфліктував і не привертав до себе зайвої уваги.

"Він така інтелігентна людина. Ніколи б не подумала, що він може бути якимось бандитом. Завжди вітається, але особливо ні з ким не спілкувався", — переказала вона свої враження.

Також сусідка пригадала, що чоловік проживав у будинку один і придбав квартиру приблизно близько десяти років тому. За її словами, це сталося орієнтовно в період початку бойових дій у Донецькій області, після чого він, ймовірно, переїхав до столиці. Жодних членів родини поруч із ним вона не помічала.

"Завжди з рюкзаком і завжди в ту сторону йшов, завжди вітався. Він так особливо не спілкувався з людьми: привітається і піде. Я його не дуже добре знала, бачила наочно. Як глянула на фотографії — одразу впізнала. Він жив один, квартиру купив сам", — додала вона.

Чоловік стріляв у киян 18 квітня — деталі

У Києві 18 квітня сталася стрілянина: чоловік відкрив вогонь по поліцейських і перехожих із автоматичної зброї. Внаслідок цього загинула щонайменше 6 людей, також багато людей отримали поранення. Після нападу він захопив заручників і забарикадувався всередині супермаркету "Велмарт". На місце оперативно прибули спецпризначенці КОРД, які розпочали штурм будівлі та проведення операції із затримання.

Близько 18:00 стало відомо, що нападника знешкодили під час спецоперації. Заручників вдалося звільнити, їм одразу надали медичну допомогу.

За даними генпрокурора Руслана Кравченка, чоловік, який влаштував стрілянину, був уродженцем Москви. Також повідомляється, що в квартирі, де він проживав, одночасно з подіями виникла пожежа. Окремо військові уточнили, що він використовував гвинтівку Kel-Tec SUB-2000 калібру 9×21 мм.

Крім того Фокус писав, що, за даними голови МВС Ігоря Клименко, правоохоронці близько 40 хвилин намагалися вести перемовини зі стрільцем, однак він не реагував на заклики скласти зброю та фактично ігнорував будь-які контакти