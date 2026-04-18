Поліція близько 40 хвилин вела перемови зі стрільцем: що відомо про теракт у Києві, — голова МВС

18 квітня у Києві сталася стрілянина, внаслідок якої загинули щонайменше шість людей. Озброєний чоловік відкрив вогонь на вулиці Деміївській, після чого продовжив напад у супермаркеті, де правоохоронці згодом провели спецоперацію.

Як заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час брифінгу правоохоронці близько 40 хвилин намагалися вести перемовини зі стрільцем, однак він не реагував на заклики скласти зброю та фактично ігнорував будь-які контакти, передає канал "Суспільне Новини".

"Перемовники поліції тривалий час спілкувалися зі стрільцем. Ми намагалися переконати його, розуміючи, що серед постраждалих є поранена людина. Пропонували передати турнікети, щоб зупинити кровотечу та надати допомогу. Однак він не реагував, у зв’язку з чим було ухвалено рішення про проведення силової операції, після того як він застрелив одного із заручників", — зауважив правоохоронець.

За словами Клименка, напад розпочався на вулиці Деміївській, де чоловік по ходу руху застрелив чотирьох людей. Далі він зайшов до супермаркету, де, за попередніми даними, смертельно поранив ще одну людину. Загалом ідеться щонайменше про п’ять жертв.

Очільник МВС зазначив, що стрілець діяв безсистемно та хаотично: він наближався до людей і здійснював постріли з карабіна, який веде одиночний вогонь. Через це, за оцінками правоохоронців, у цивільних майже не було шансів уникнути ураження.

Окремо Клименко наголосив, що зброя, якою користувався нападник, була зареєстрована легально. Ба більше, дозвіл на її використання було офіційно продовжено у грудні 2025 року. Наразі слідство перевіряє всі обставини видачі та продовження дозволу.

Також, за його словами, інформація про можливе іноземне громадянство чоловіка наразі не підтверджена — ці дані перевіряються в межах розслідування.

Попередньо всередині супермаркету могли перебувати заручники — йдеться приблизно про чотирьох осіб, однак точна кількість ще встановлюється. Частину людей, переважно працівників магазину, вдалося евакуювати. Даних про тяжкість можливих поранень офіційно не підтверджено.

Загалом, до операції були залучені підрозділи Нацполіції, зокрема спецпризначенці КОРД, слідчі, криміналісти, оперативники, кінологи та вибухотехніки. Також працювали представники Служби безпеки України та Антитерористичного центру. Наразі тривають слідчі дії, які мають встановити повну хронологію подій, точну кількість постраждалих та всі обставини стрілянини.

Ба більше, за інформацією міського голови Віталія Кличка станом на 19:09, медики підтвердили загибель щонайменше п’яти осіб унаслідок стрілянини, яка сталася на вулиці та в супермаркеті в Голосіївському районі Києва. Згодом у лікарні померла ще одна постраждала — жінка, яка входила до числа десяти госпіталізованих після інциденту. Її особу наразі встановлюють, відомо лише, що їй було близько 30 років. Таким чином, кількість загиблих зросла до шести.

Окрім цього, медичну допомогу на місці події надали ще шістьом постраждалим. Серед них — чотиримісячна дитина, яка отруїлася чадним газом у квартирі поруч із приміщенням, яке, за попередніми даними, підпалив нападник. Батьки дитини від подальшої госпіталізації відмовилися.

Сьогодні, 18 квітня, у Києві невідомий чоловік відкрив стрілянину по поліцейських з автоматичної зброї, внаслідок чого загинула щонайменше одна людина та є поранені. Після цього він взяв заручників і забарикадувався у приміщенні супермаркету "Велмарт", де правоохоронці проводять спецоперацію із затримання.

Близько 18:00 стало відомо, що чоловіка, який захопив заручників у Києві та перед цим відкрив стрілянину по перехожих, ліквідували під час спецоперації із затримання. Після штурму магазину спецпризначенцями КОРДу заручників було звільнено, їм надають медичну допомогу.

Також Фокус писав, що, за даними генерального прокурора Руслана Кравченко, чоловік, який влаштував стрілянину в Києві та захопив заручників, виявився уродженцем Москви. Крім того, він підтвердив, що в квартирі, де був зареєстрований стрілець, виникла пожежа одночасно з терактом.

Крім того, майор та командир 413 полку Сил безпілотних систем ЗСУ "Рейд" Євген Карась розкрив з якої зброї відкрив вогонь стрілець. За його словами, він використовував гвинтівку Kel-Tec SUB-2000 калібру 9×21 мм.