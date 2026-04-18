"Не Калашников і не зброя з війни": Карась розкрив, чим був озброєний стрілець у Києві (відео)

У Голосіївському районі Києва під час стрілянини нападник використовував цивільну легальну зброю, а не військовий автомат. Зокрема, про це стало відомо із камер відеоспостереження, на які потратив стрілець.

Як написав на своїй сторінці в Telegram майор та командир 413 полку Сил безпілотних систем ЗСУ "Рейд" Євген Карась, стрілець був озброєний гвинтівкою Kel-Tec SUB-2000 калібру 9×21 мм. За його словами, це не автомат Калашникова і не зброя, що походить із зони бойових дій.

"Чоловік, який влаштував бійню в Києві, озброєний мисливською легальною гвинтівкою Кел-Тек Саб-2000 під пістолетний набій 9х21. Не Калашников і не зброя з війни. Сподіваюсь більше не буде жертв серед цивільних та поліції. І візьмуть живою потвору", — написав він.

О 18:12 міністра внутрішніх справ України Ігорь Клименко повідомив про те, що чоловіка, який влаштував стрілянину у столиці ліквідували.

"Спецпризначенці КОРДу Нацполіції провели штурм магазину, де перебував зловмисник. Той захопив у заручники людей та стріляв у поліцейських під час затримання. Перед цим з ним намагалися сконтактувати перемовники", — зауважив він у своєму дописі.

Крім того, вже близько 18:20 Кличко заявив, що внаслідок теракту госпіталізували 10 людей, і серед них також є дитина.

Варто зауважити, що чоловік, який влаштував стрілянину в Києві та захопив заручників, виявився уродженцем Москви. За словами генерального прокурора Руслана Кравченка, під час теракту він убив п’ятьох людей — четверо загинули на вулиці, ще одна людина була знайдена мертвою всередині супермаркету. Також повідомляється, що стрілець, ймовірно, використовував автоматичну зброю. Окремо зазначається, що в квартирі, де він був зареєстрований, одночасно з подіями сталася пожежа.

Стрілянина в Києві — що відомо

Нагадаємо, 18 квітня в Києві невідомий відкрив вогонь, зокрема по поліцейських, використовуючи автоматичну зброю. За даними правоохоронців, внаслідок атаки є загиблий та поранені. Після цього було розпочато спецоперацію із затримання нападника, який, за попередньою інформацією, забарикадувався в одному з приміщень магазину та взяв заручників.

Згодом у Голосіївському районі столиці виникла масштабна пожежа. Зокрема, у місцевих Telegram-каналах повідомлялося, що її причиною могла стати вибухівка, яку міг підірвати чоловік після початку стрілянини.

Крім того, Фокус писав, що бійці спецпідрозділу КОРД розпочали штурм супермаркету "Велмарт" у Києві, де чоловік утримував заручників. Перед цим з ним намагалися вести перемовини.