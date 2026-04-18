"Не Калашников и не оружие с войны": Карась раскрыл, чем был вооружен стрелок в Киеве (видео)

В Голосеевском районе Киева во время стрельбы нападающий использовал гражданское легальное оружие, а не военный автомат. В частности, об этом стало известно с камер видеонаблюдения, на которые попал стрелок.

Как написал на своей странице в Telegram майор и командир 413 полка Сил беспилотных систем ВСУ "Рейд" Евгений Карась, стрелок был вооружен винтовкой Kel-Tec SUB-2000 калибра 9×21 мм. По его словам, это не автомат Калашникова и не оружие, происходящее из зоны боевых действий.

"Мужчина, который устроил бойню в Киеве, вооружен охотничьей легальной винтовкой Кел-Тек Саб-2000 под пистолетный патрон 9х21. Не Калашников и не оружие с войны. Надеюсь больше не будет жертв среди гражданских и полиции. И возьмут живым чудовище", — написал он.

В 18:12 министа внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о том, что мужчину, который устроил стрельбу в столице ликвидировали.

"Спецназовцы КОРДа Нацполиции провели штурм магазина, где находился злоумышленник. Тот захватил в заложники людей и стрелял в полицейских во время задержания. Перед этим с ним пытались сконтактировать переговорщики", — отметил он в своей заметке.

Кроме того, уже около 18:20 Кличко заявил, что в результате теракта госпитализировали 10 человек, и среди них также есть ребенок.

Стоит заметить, что мужчина, который устроил стрельбу в Киеве и захватил заложников, оказался уроженцем Москвы. По словам генерального прокурора Руслана Кравченко, во время теракта он убил пять человек — четверо погибли на улице, еще один человек был найден мертвым внутри супермаркета. Также сообщается, что стрелок, вероятно, использовал автоматическое оружие. Отдельно отмечается, что в квартире, где он был зарегистрирован, одновременно с событиями произошел пожар.

Стрельба в Киеве — что известно

Напомним, 18 апреля в Киеве неизвестный открыл огонь, в частности по полицейским, используя автоматическое оружие. По данным правоохранителей, в результате атаки есть погибший и раненые. После этого была начата спецоперация по задержанию нападавшего, который, по предварительной информации, забаррикадировался в одном из помещений магазина и взял заложников.

Впоследствии в Голосеевском районе столицы возник масштабный пожар. В частности, в местных Telegram-каналах сообщалось, что его причиной могла стать взрывчатка, которую мог взорвать мужчина после начала стрельбы.

Кроме того, Фокус писал, что бойцы спецподразделения КОРД начали штурм супермаркета "Велмарт" в Киеве, где мужчина удерживал заложников. Перед этим с ним пытались вести переговоры.