Полиция около 40 минут вела переговоры со стрелком: что известно о теракте в Киеве, — глава МВД

18 апреля в Киеве произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере шесть человек. Вооруженный мужчина открыл огонь на улице Демеевской, после чего продолжил нападение в супермаркете, где правоохранители впоследствии провели спецоперацию.

Как заявил министр внутренних дел Игорь Клименко во время брифинга правоохранители около 40 минут пытались вести переговоры со стрелком, однако он не реагировал на призывы сложить оружие и фактически игнорировал любые контакты, передает канал "Суспільне Новини".

"Переговорщики полиции длительное время общались со стрелком. Мы пытались убедить его, понимая, что среди пострадавших есть раненый человек. Предлагали передать турникеты, чтобы остановить кровотечение и оказать помощь. Однако он не реагировал, в связи с чем было принято решение о проведении силовой операции, после того как он застрелил одного из заложников", — отметил правоохранитель.

По словам Клименко, нападение началось на улице Демеевской, где мужчина по ходу движения застрелил четырех человек. Далее он зашел в супермаркет, где, по предварительным данным, смертельно ранил еще одного человека. Всего речь идет как минимум о пяти жертвах.

Глава МВД отметил, что стрелок действовал бессистемно и хаотично: он приближался к людям и осуществлял выстрелы из карабина, который ведет одиночный огонь. Из-за этого, по оценкам правоохранителей, у гражданских почти не было шансов избежать поражения.

Отдельно Клименко отметил, что оружие, которым пользовался нападающий, было зарегистрировано легально. Более того, разрешение на его использование было официально продлено в декабре 2025 года. Сейчас следствие проверяет все обстоятельства выдачи и продления разрешения.

Также, по его словам, информация о возможном иностранном гражданстве мужчины пока не подтверждена — эти данные проверяются в рамках расследования.

Предварительно внутри супермаркета могли находиться заложники — речь идет примерно о четырех человек, однако точное количество еще устанавливается. Часть людей, преимущественно работников магазина, удалось эвакуировать. Данные о тяжести возможных ранений официально не подтверждены.

В общем, к операции были привлечены подразделения Нацполиции, в частности спецназовцы КОРД, следователи, криминалисты, оперативники, кинологи и взрывотехники. Также работали представители Службы безопасности Украины и Антитеррористического центра. Сейчас продолжаются следственные действия, которые должны установить полную хронологию событий, точное количество пострадавших и все обстоятельства стрельбы.

Количество погибших и пострадавших в результате теракта возросло — подробности

Более того, по информации городского головы Виталия Кличко по состоянию на 19:09, медики подтвердили гибель по меньшей мере пяти человек в результате стрельбы, которая произошла на улице и в супермаркете в Голосеевском районе Киева. Впоследствии в больнице умерла еще одна пострадавшая — женщина, которая входила в число десяти госпитализированных после инцидента. Ее личность пока устанавливают, известно лишь, что ей было около 30 лет. Таким образом, количество погибших возросло до шести.

Кроме этого, медицинскую помощь на месте происшествия оказали еще шестерым пострадавшим. Среди них — четырехмесячный ребенок, который отравился угарным газом в квартире рядом с помещением, которое, по предварительным данным, поджег нападающий. Родители ребенка от дальнейшей госпитализации отказались.

Теракт в Киеве 18 апреля — ключевая информация

Сегодня, 18 апреля, в Киеве неизвестный мужчина открыл стрельбу по полицейским из автоматического оружия, в результате чего погиб по меньшей мере один человек и есть раненые. После этого он взял заложников и забаррикадировался в помещении супермаркета "Велмарт", где правоохранители проводят спецоперацию по задержанию.

Около 18:00 стало известно, что мужчину, который захватил заложников в Киеве и перед этим открыл стрельбу по прохожим, ликвидировали во время спецоперации по задержанию. После штурма магазина спецназовцами КОРДа заложники были освобождены, им оказывают медицинскую помощь.

Также Фокус писал, что, по данным генерального прокурора Руслана Кравченко, мужчина, который устроил стрельбу в Киеве и захватил заложников, оказался уроженцем Москвы. Кроме того, он подтвердил, что в квартире, где был зарегистрирован стрелок, возник пожар одновременно с терактом.

Кроме того, майор и командир 413 полка Сил беспилотных систем ВСУ "Рейд" Евгений Карась раскрыл из какого оружия открыл огонь стрелок. По его словам, он использовал винтовку Kel-Tec SUB-2000 калибра 9×21 мм.