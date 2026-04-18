"Такой интеллигентный человек": соседка описала, каким был мужчина, открывший стрельбу в Киеве

В Киеве 18 апреля в Голосеевском районе произошла стрельба, в результате которой погибли люди. Стрелок, по словам местных жителей, не привлекал внимания и вел себя спокойно.

Соседка мужчины, который, по данным следствия, устроил стрельбу 18 апреля в Киеве, в комментарии изданию "Новости.LIVE" рассказала, что он производил впечатление тихого и уравновешенного человека. По ее словам, мужчина выглядел интеллигентным, редко вступал в разговоры с другими жильцами дома и всегда вежливо здоровался. Женщина отметила, что видела его регулярно: он часто ходил с рюкзаком, не конфликтовал и не привлекал к себе лишнего внимания.

"Он такой интеллигентный человек. Никогда бы не подумала, что он может быть каким-то бандитом. Всегда здоровается, но особо ни с кем не общался", — пересказала она свои впечатления.

Также соседка вспомнила, что мужчина проживал в доме один и приобрел квартиру примерно около десяти лет назад. По ее словам, это произошло ориентировочно в период начала боевых действий в Донецкой области, после чего он, вероятно, переехал в столицу. Никаких членов семьи рядом с ним она не замечала.

"Всегда с рюкзаком и всегда в ту сторону шел, всегда здоровался. Он так особо не общался с людьми: поздоровается и уйдет. Я его не очень хорошо знала, видела наглядно. Как взглянула на фотографии — сразу узнала. Он жил один, квартиру купил сам", — добавила она.

Мужчина стрелял в киевлян 18 апреля — детали

В Киеве 18 апреля произошла стрельба: мужчина открыл огонь по полицейским и прохожим из автоматического оружия. В результате этого погибли по меньшей мере 6 человек, также много людей получили ранения. После нападения он захватил заложников и забаррикадировался внутри супермаркета "Велмарт". На место оперативно прибыли спецназовцы КОРД, которые начали штурм здания и проведение операции по задержанию.

Около 18:00 стало известно, что нападавшего обезвредили во время спецоперации. Заложников удалось освободить, им сразу оказали медицинскую помощь.

По данным генпрокурора Руслана Кравченко, мужчина, который устроил стрельбу, был уроженцем Москвы. Также сообщается, что в квартире, где он проживал, одновременно с событиями возник пожар. Отдельно военные уточнили, что он использовал винтовку Kel-Tec SUB-2000 калибра 9×21 мм.

Кроме того Фокус писал, что, по данным главы МВД Игоря Клименко, правоохранители около 40 минут пытались вести переговоры со стрелком, однако он не реагировал на призывы сложить оружие и фактически игнорировал любые контакты