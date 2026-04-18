"Этого могло бы не произойти": Федиенко выступил за право украинцев на оружие после теракта в Киеве

В Киеве на фоне недавней трагедии появилась новая волна политической дискуссии о праве гражданских на владение оружием. Некоторые депутаты считают, что подобные инциденты актуализируют вопрос самозащиты, тогда как другие категорически выступают против легализации короткоствольного оружия.

В частности, комментируя теракт в эфире "Суспільне Новини", народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко заявил, что подобные инциденты в очередной раз нарушают необходимость принятия закона, который бы урегулировал право гражданских граждан на владение и использование оружия.

"Я в очередной раз обращаюсь к коллегам-парламентариям с призывом принять закон о гражданском обороте оружия. Когда я просматривал эти видео, как и многие мои друзья, мы видели, как человек с оружием просто шел по улице и, по сути, убивал граждан Украины. По моему мнению, подобного могло бы не произойти, если бы общество имело законное право на владение оружием и возможность применять его для предотвращения таких случаев", — отметил он.

По его мнению, при условии легального доступа к средствам самозащиты подобные ситуации могли бы быть остановлены быстрее.

"Огромная проблема заключается в том, что человек просто шел по улице и убивал невинных людей. И это, кстати, не только вопрос работы полиции — это вызов для всего общества, которое в условиях войны должно получить право на владение оружием и самозащиту", — добавил политик.

Другой позиции придерживается глава парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев. В своем Telegram-канале он резко раскритиковал попытки связать трагедию с аргументами в пользу легализации короткоствольного оружия, назвав такие заявления неприемлемыми. По его убеждению, обеспечение безопасности на улицах является исключительной ответственностью государства, а не отдельных граждан, и подобные инициативы не должны продвигаться на фоне еще не завершенного расследования.

"Мне кажется, трагедию на Демеевке можно использовать как аргумент для легализации свободного ношения короткоствола только не в своем уме", — написал он.

Похожую позицию высказал и народный депутат Максим Бужанский, который подчеркнул, что обсуждение темы оружия после киевских событий является преждевременным и эмоционально окрашенным. Он предостерег, что легализация короткоствольного оружия могла бы привести к еще большему количеству жертв в случае хаотичного применения в условиях стресса и неполной информации. По его мнению, подобные вопросы нужно рассматривать исключительно через призму реальных рисков, а не эмоциональных реакций на трагедии.

"Трудно даже представить, что могло бы произойти, если бы граждане начали стрелять в магазине, до конца не понимая, кто именно является террористом, сколько их и какова ситуация в целом, и как в таких условиях могла бы эффективно действовать полиция. На такие вещи нужно смотреть трезво, оценивая все риски, а не фантазируя о "волшебных" возможностях огнестрельного оружия", — говорится в его заметке.

Стрельба в Голосеевском районе Киева 18 апреля — что известно

Сегодня, Фокус писал, что в Киеве неизвестный мужчина открыл стрельбу по полицейским из автоматического оружия, в результате чего есть погибший и раненые. После этого он взял заложников и забаррикадировался в одном из магазинов.

В частности, бойцы спецподразделения КОРД пытались вести переговоры со стрелком, однако после их провала, они начали штурм супермаркета "Велмарт" в Киеве, где мужчина удерживал заложников.

Уже около 18:00 глава МВД Игорь Клименко сообщил о ликвидации мужчины, устроившего теракт. В частности, по данным городского головы Виталия Кличко, медики подтвердили гибель по меньшей мере пяти человек в результате стрельбы, которая произошла на улице и в супермаркете в Голосеевском районе Киева. Впоследствии в больнице скончалась еще одна пострадавшая — женщина.

Стоит заметить, что соседи ликвидированного преступника описали его, как интеллигентного мужчину, который редко вступал в разговоры с другими жителями дома и всегда вежливо здоровался.