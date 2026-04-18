"Цього могло б не статися": Федієнко виступив за право українців на зброю після теракту в Києві

У Києві на тлі нещодавньої трагедії з’явилася нова хвиля політичної дискусії щодо права цивільних на володіння зброєю. Дехто з депутатів вважає, що подібні інциденти актуалізують питання самозахисту, тоді як інші категорично виступають проти легалізації короткоствольної зброї.

Зокрема, коментуючи теракт в ефірі "Суспільне Новини", народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко заявив, що подібні інциденти вкотре порушують необхідність ухвалення закону, який би врегулював право цивільних громадян на володіння та використання зброї.

"Я вкотре звертаюся до колег-парламентарів із закликом ухвалити закон щодо цивільного обігу зброї. Коли я переглядав ці відео, як і багато моїх друзів, ми бачили, як людина зі зброєю просто йшла вулицею і, по суті, вбивала громадян України. На мою думку, подібного могло б не статися, якби суспільство мало законне право на володіння зброєю і можливість застосовувати її для запобігання таким випадкам", — зауважив він.

Відео дня

На його думку, за умови легального доступу до засобів самозахисту подібні ситуації могли б бути зупинені швидше.

"Величезна проблема полягає в тому, що людина просто йшла вулицею і вбивала невинних людей. І це, до речі, не лише питання роботи поліції — це виклик для всього суспільства, яке в умовах війни має отримати право на володіння зброєю та самозахист", — додав політик.

Іншої позиції дотримується голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев. У своєму Telegram-каналі він різко розкритикував спроби пов’язати трагедію з аргументами на користь легалізації короткоствольної зброї, назвавши такі заяви неприйнятними. На його переконання, забезпечення безпеки на вулицях є виключною відповідальністю держави, а не окремих громадян, і подібні ініціативи не повинні просуватися на фоні ще не завершеного розслідування.

Публікація Данла Гетьманцева Фото: Скриншот

"Мені здається, трагедію на Деміївці можна використати як аргумент для легалізації вільного носіння короткостволу тільки несповна розуму", — написав він.

Схожу позицію висловив і народний депутат Максим Бужанський, який наголосив, що обговорення теми зброї після київських подій є передчасним і емоційно забарвленим. Він застеріг, що легалізація короткоствольної зброї могла б призвести до ще більшої кількості жертв у разі хаотичного застосування в умовах стресу та неповної інформації. На його думку, подібні питання потрібно розглядати виключно через призму реальних ризиків, а не емоційних реакцій на трагедії.

Публікація Максима Бужанського Фото: Скриншот

"Важко навіть уявити, що могло б статися, якби громадяни почали стріляти в магазині, до кінця не розуміючи, хто саме є терористом, скільки їх і яка ситуація загалом, і як у таких умовах могла б ефективно діяти поліція. На такі речі потрібно дивитися тверезо, оцінюючи всі ризики, а не фантазуючи про "чарівні" можливості вогнепальної зброї", — йдеться в його дописі.

Стрілянина у Голосіївському районі Києва 18 квітня — що відомо

Сьогодні, Фокус писав, що у Києві невідомий чоловік відкрив стрілянину по поліцейських із автоматичної зброї, внаслідок чого є загиблий і поранені. Після цього він узяв заручників і забарикадувався в одному з магазинів.

Зокрема, бійці спецпідрозділу КОРД намагалися вести перемовини із стрільцем, однак після їхнього провалу, вони розпочали штурм супермаркету "Велмарт" у Києві, де чоловік утримував заручників.

Вже близько 18:00 голова МВС Ігор Клименко повідомив, про ліквідацію чоловіка, що влаштував теракт. Зокрема, за даними міського голови Віталія Кличка, медики підтвердили загибель щонайменше п’яти осіб унаслідок стрілянини, яка сталася на вулиці та в супермаркеті в Голосіївському районі Києва. Згодом у лікарні померла ще одна постраждала — жінка.

Варто зауважити, що сусіди ліквідованого злочинця описали його, як інтелігентного чоловіка, який рідко вступав у розмови з іншими мешканцями будинку та завжди чемно вітався.