6 людей загинуло, 14 — поранені: хронологія теракту в Києві, що відомо про стрільця (відео)

18 квітня у Києві сталася одна з наймасштабніших терактів за останній час — у Голосіївському районі чоловік відкрив стрілянину по людях, захопив заручників і спровокував масштабну спецоперацію правоохоронців. Події розгорталися стрімко — від перших пострілів на вулиці до штурму супермаркету, де зловмисник забарикадувався.

Фокус зібрав усю наявну інформацію про цю подію — від відомих на цей момент деталей інциденту до його наслідків і даних про особу стрільця.

Стрілянина в Києві — з чого все почалося

Перші повідомлення про подію почали з’являтися близько 17:00 у місцевих Telegram-каналах. За їхніми даними, на вулиці Деміївській невідомий чоловік відкрив вогонь із автоматичної зброї, зокрема по поліцейських, після чого втік у бік супермаркету на Голосіївському проспекті. Очевидці також писали, що він рухався вулицею та вибірково здійснював постріли по перехожих.

Згодом інформацію офіційно підтвердили у поліції Києва. Правоохоронці повідомили, що у Голосіївському районі невідомий стріляв по людях, унаслідок чого є загиблі та поранені, а на місці триває спецоперація із затримання нападника.

"На місце події скеровані наряди поліції та спецпризначенці КОРД", — додали у дописі.

Варто зауважити, що вже на початковому етапі було відомо про щонайменше одного загиблого, а також кількох поранених, однак точні дані щодо кількості постраждалих уточнювалися.

Паралельно в Telegram-каналах почала ширитися інформація про пожежу в тому ж районі. Повідомлялося, що займання могло виникнути внаслідок дій самого стрільця — за однією з версій, він міг застосувати вибухівку або навмисно підпалити приміщення. У мережі публікували відео, на яких видно сильний вогонь, а окремі джерела стверджували, що пожежа почалася саме в будівлі, де перед цим відбувалася стрілянина.

Як згодом повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, після прибуття правоохоронців на місце події з нападником намагалися встановити контакт. Перемовники працювали з ним приблизно 40 хвилин, зокрема вони намагалися переконати його скласти зброю та припинити небезпечні дії. Зважаючи на наявність поранених, йому навіть пропонували передати турнікети, щоб надати допомогу постраждалим і зупинити кровотечу. Втім, за словами очільника МВС, чоловік повністю ігнорував будь-які звернення і не йшов на контакт.

Ситуація ускладнилася після того, як нападник застрелив одного із заручників. Після цього правоохоронці ухвалили рішення про проведення силової операції. Близько 18:00 спецпризначенці КОРД провели штурм приміщення, де перебував зловмисник. У ході операції його було ліквідовано. За даними правоохоронців, під час утримання заручників він також відкривав вогонь по поліцейських.

Що відомо про постраждалих внаслідок теракту

Після того, як терориста ліквідували, о 19:00 мер Києва Віталій Кличко повідомив про значну кількість жертв унаслідок цієї події. Так, посилаючись на дані медиків, він уточнив, що стрілянина на вулиці та в приміщенні супермаркету забрала життя шести людей. Частина з них загинула на місці, однак ще одна жінка, яка перебувала серед госпіталізованих, померла вже в лікарні від отриманих поранень. Загалом до лікарень доправили десятьох поранених, ще шістьом допомогу надали на місці.

Окремо повідомлялося про постраждалу дитину — чотиримісячне немовля, яке отруїлося чадним газом у квартирі поруч із тією, де виникла пожежа. Від госпіталізації батьки дитини відмовилися.

Крім того, генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що за фактом розстрілу цивільних і захоплення заручників відкрито кримінальне провадження за статтею про терористичний акт, що призвів до загибелі людей. За його словами, встановлено особу нападника — це чоловік 1968 року народження, який використовував зареєстровану вогнепальну зброю.

Ба більше, він уточнив, що внаслідок цієї трагедії 11-річний хлопець залишився без батьків.

"Внаслідок нападу загинули шестеро осіб. Серед них – чоловік, який помер на місці події, та жінка, яка від отриманих поранень померла в лікарні. Їхній син 2015 року народження із вогнепальним пораненням перебуває у дитячому медичному закладі, де йому надається необхідна допомога", — йдеться в його дописі.

Чоловік влаштував стрілянину у Києві — що про нього відомо

До цього генпрокурор писав, що нападник був уродженцем Москви. Ще він підтвердив факт пожежі у квартирі, де він був зареєстрований. За його словами, у подібних ситуаціях держава повинна діяти рішуче задля захисту життя громадян.

"Я вважаю принциповим: держава має діяти жорстко і рішуче, коли йдеться про загрозу життю людей. У таких ситуаціях немає простору для компромісів є лише обов’язок захистити громадян", — зауважив він.

Щодо зброї, яку використовував нападник, командир підрозділу Сил безпілотних систем ЗСУ Євген Карась зазначив, що йдеться про карабін Kel-Tec SUB-2000 калібру 9×21 мм. Ба більше, Кравченко та Клименко підтвердили той факт, що гвинтівка, якою розпоряджався чоловік, була легальною. Ба більше, стрілець офіційно продовжив дозвіл на її використання у грудні 2025 року.

Фото зброї стрільця у Києві Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

Ба більше, журналіст Віталій Глагола із посиланням на OSINT-відділ проєкту "Телебачення Торонто" повідомив додаткову інформацію про особу стрільця. За цими даними, йдеться про Дмитра Васильченкова, який народився 21 квітня 1968 року. У минулому він був українським військовим і проходив службу до 2004 року на Донеччині, зокрема у складі 254 мотострілецької дивізії в батальйоні матеріально-технічного забезпечення. Після звільнення в запас, за наявною інформацією, після 2022 року він знову долучився до служби.

Повідомляється, що чоловік народився в Москві, мав українське громадянство, тривалий час проживав у Бахмуті, а в 2015–2017 роках певний період мешкав у російській Рязані. Згодом він повернувся в Україну і оселився в Києві, неподалік місця, де згодом відкрив вогонь.

Також, за даними розслідувачів, у соціальних мережах у попередні роки він поширював дописи антиукраїнського та антисемітського характеру, підтримував радикальні ідеї насильницького "очищення" суспільства та висловлював симпатії до жорстоких методів, пов’язаних із історичними постатями, зокрема Адольфом Гітлером. Крім того, він заперечував легітимність української державності та схвально оцінював дії Ігоря Гіркіна у 2014 році.

Окремо зазначається, що чоловік був військовим пенсіонером, а також мав проблеми із законом у минулому. Зокрема, у 2024 році суд звільнив його від кримінальної відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень після примирення з потерпілим.

Реакція президента України Володимира Зеленського на стрілянину в Києві

Близько 20:15 президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що слідчі Національної поліції та СБУ наразі встановлюють усі обставини нападу. Він підтвердив, що нападник утримував заручників і вбив одного з них, а також відкрив вогонь по людях на вулиці, внаслідок чого загинули кілька осіб. Ще одна жінка померла в лікарні від тяжких поранень.

За словами президента, вдалося врятувати чотирьох заручників. Станом на той момент було відомо про 14 поранених, серед яких є дитина. Він також зазначив, що перед нападом чоловік підпалив квартиру і раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Глава держави висловив співчуття родинам загиблих і наголосив, що всі деталі злочину мають бути ретельно перевірені, включно з контактами нападника та інформацією з його електронних пристроїв.

"Зараз зʼясовується все, що може бути про нього відомо і чому він таке наробив. Треба перевірити кожну деталь. В роботі у слідчих кілька версій. Усі його електронні пристрої, телефон, усі звʼязки будуть перевірені", — зауважив глава держави.

Яким був стрілець до здійснення теракту — що про нього кажуть знайомі

Водночас знайомі та сусіди чоловіка описують його інакше. За словами мешканки будинку, де він проживав, він справляв враження спокійної та врівноваженої людини. Вона розповіла, що чоловік поводився стримано, рідко спілкувався з іншими, але завжди був ввічливим і вітався. За її спостереженнями, він часто ходив із рюкзаком і не створював конфліктних ситуацій. Також вона зазначила, що він жив сам і придбав квартиру приблизно десять років тому, ймовірно після початку бойових дій на Донеччині.

Однак інші джерела свідчать, що агресивна поведінка з його боку фіксувалася і раніше. Зокрема, за інформацією видання "ТСН", у 2023 році він став учасником конфлікту в одному зі столичних супермаркетів, де поводився агресивно, порушував чергу та напав на іншого відвідувача. Потерпілий тоді зафіксував інцидент на відео і заявляв, що чоловік завдав йому травм та пошкодив телефон. За цим фактом відкривали кримінальне провадження.

Нагадаємо, народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко заявив, що подібної трагедії могло б не статися, якби цивільні громадяни мали право на володіння зброєю та самозахист. Водночас інші його колеги розкритикували цю позицію, зазначивши, що за таких обставин кількість постраждалих могла б бути більшою.

Крім того, напередодні, 16 квітня на Закарпатті учень дев’ятого класу прийшов до школи зі зброєю та під час уроку відкрив вогонь по однокласнику, внаслідок чого той отримав поранення. За даними слідства, неповнолітній міг діяти під психологічним тиском невстановлених осіб, з якими він контактував через месенджери після знайомства в онлайн-грі.