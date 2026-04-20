Травмував дитину та погрожував перехожим: в Одесі затримали чоловіка з ножем (відео)

В Одесі патрульні затримали агресивного чоловіка, який, за словами правоохоронців, з ножем кидався на людей та поранив дитину.

Інцидент трапився напередодні, 19 квітня, повідомили в пресслужбі Патрульної поліції Одеської області.

"За попередньою інформацією, нетверезий зловмисник погрожував перехожим холодною зброєю. Внаслідок його дій постраждала дитина, яку медики швидкої допомоги негайно госпіталізували до лікарні", - розповіли патрульні.

З місця події чоловік утік та намагався заховатись на території приватного будинку. Судячі із натільних камер поліцейських, він хотів вдертися до будинку.

Під час затримання чоловік чинив опір, поводився агресивно та продовжував погрожувати, через що інспекторам довелося застосувати фізичну силу та кайданки.

Під час перевірки особи з’ясувалося, що затриманий перебуває у розшуку як особа, яка самовільно залишила військову частину (СЗЧ). Фігуранта передали представникам Військової служби правопорядку. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження). Слідчі дії тривають.

