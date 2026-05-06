Задержание руководителя Житомирского ОТЦК: появилась реакция военных

Утром 6 мая стало известно о задержании временно исполняющего обязанности руководителя Житомирского облстного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Служба безопасности Украины задержала его после того, как он получил очередную сумму неправомерной выгоды от предпринимателя за то, что не будет мобилизовать его сотрудников. Спустя несколько часов Житомирский ОТЦК и СП сделал заявление по этому поводу.

Терцентр поделился постом Оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ, в котором решительно осуждаются любые проявления коррупционных действий и злоупотребление служебным положением.

"Нарушения антикоррупционного законодательства, особенно в условиях военного положения, несовместимы с принципами чести, ответственности, законности и военной дисциплины. Подобные действия недопустимы, позорны и наносят репутационный вред всей системе национальной безопасности Украины. Оперативное командование "Север" полностью содействует правоохранительным органам и подчеркивает: никакие должности, звания или предыдущие заслуги не могут быть оправданы коррупцией", — говорится в заявлении.

В ОК "Север" подчеркнули, что каждый, кто своими действиями позорит честь и достоинство военнослужащего, будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке.

Несмотря на то, что официальные органы не называют фамилию задержанного, СМИ пишут, что с октября 2025 года должность начальника Житомирского областного ТЦК и СП занимает полковник Алексей Трофименко, до этого возглавлявший Полтавский ОТЦК.

Он с 2014 по 2023 год выполнял боевые задания на востоке Украины и награжден орденом Богдана Хмельницкого.

