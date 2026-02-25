СБУ задержала командующего логистики Воздушных сил за взятку $320 тысяч, — Гончаренко (фото)

Командующий силами логистики Воздушных сил ВСУ подозревается в получении взятки и задержан сотрудниками СБУ, заявил нардеп Алексей Гончаренко. Под следствием также начальник управления СБУ в Житомирской области.

Речь идет о получении взятки в размере 320 тыс. долл., написал нардеп в Telegram. Деньги разворовывали на "строительстве защитных сооружений для аэродромов". Командование пока не комментировали информацию. Официально СБУ не сообщало о задержании.

Сообщение Гончаренко появилось в сети в полдень 25 февраля. Нардеп назвал имена задержанных — командующий логистикой Командования Воздушных Сил ВСУ полковник Андрей Украинец и начальник управления СБУ в Житомирской области полковник Владимир Компаниченко. Политик не уточнил, какой источник информации, но отметил, что речь идет о деньгах, выделенных на оборону.

Дело СБУ — Гончаренко о задержании командующего логистикой Воздушных Сил ВСУ полковника Андрея Украинца, 25 февраля Фото: Скриншот

Детали расследования, суть схемы хищения средств, роль и связи Андрея Украинца и Владимира Компаниченко пока не известны.

О расследовании и задержании командующего логистикой Воздушных Сил ВСУ и начальника управления СБУ в Житомирской области не писали на портале ГБР, СБУ, НАБУ и Генштаба ВСУ.

Дело СБУ — детали задержания

Военный журналист Андрей Цаплиенко опубликовал фото момента задержания одного из фигурантов. В заметке также говорится о задержании за взятку, но не ясно, в чем суть махинации и кто из задержанных на фото.

Дело СБУ — задержание по делу хищения на оборонных сооружениях аэродромов Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

В 2025 году украинские антикоррупционеры и правоохранители сообщали о делах о хищениях на обороне во время войны. Одно из дел касалось злоупотреблений на закупках баллистических очков-масок, заявила пресс-служба ГБР. Выяснилось, что чиновники купили 18 тыс. масок ненадлежащего качества и этим нанесли ущерб на 25,7 млн грн. Еще одно дело — хищения на броне для танков: здесь фигурируют 102 млн грн на динамическую защиту, которую покупали по завышенной цене, выяснила СБУ.

Между тем в ноябре 2025 года стало известно о деле по хищению денег именно на фортификационных сооружениях. Дело называют "Миндичгейтом" из-за имени одного из фигурантов. Согласно данным расследования НАБУ, группа предпринимателей и топ-чиновников подозреваются в вымогательстве денег с подрядчиков, которые строили бетонные защитные сооружения вокруг энергетических объектов. При этом на одной из пленок один из фигурантов заявил, что не видит смысла в таком строительстве, ведь его все равно разрушат ракеты РФ. Фигуранты расследования НАБУ — предприниматели Тимур Миндич и Александр Цукерман, экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов. Кроме того, на записях фигурирует бывший министр энергетики Герман Галущенко, которого в феврале сняли с поезда, подозревая попытку выехать из Украины.

Напоминаем, 19 февраля НАБУ рассказала о роли Галущенко в деле о строительстве оборонительных сооружений вокруг объектов энергетики.