СБУ затримала командувача логістики Повітряних сил за хабар $320 тисяч, — Гончаренко (фото)
Командувач силами логістики Повітряних сил ЗСУ підозрюється в отриманні хабаря та затриманий співробітниками СБУ, заявив нардеп Олексій Гончаренко. Під слідством також начальник управління СБУ у Житомирській області.
Ідеться про отримання хабаря у розмірі 320 тис. дол., написав нардеп у Telegram. Гроші розкрадали на "будівництві захисних споруд для аеродромів". Командування поки не коментували інформацію. Офіційно СБУ не повідомляло про затримання.
Допис Гончаренка з'явися у мережі опівдні 25 лютого. Нардеп назвав імена затриманих — командувач логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Андрій Українець та начальник управління СБУ в Житомирській області полковник Володимир Компаниченко. Політик не уточнив, яке джерело інформації, але зауважив, що ідеться про гроші, виділені на оборону.
Деталі розслідування, суть схеми розкрадання коштів, роль та зв'язки Андрія Українця та Володимира Компаниченка поки не відомі.
Про розслідування й затримання командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ та начальника управління СБУ в Житомирській області не писали на порталі ДБР, СБУ, НАБУ та Генштабу ЗСУ.
Справа СБУ — деталі затримання
Військовий журналіст Андрій Цаплієнко опублікував фото моменту затримання одного з фігурантів. У дописі також ідеться про затримання за хабар, але не ясно, у чому суть махінації та хто з затриманих на фото.
У 2025 році українські антикорупційники та правоохоронці повідомляли про справи про розкрадання на обороні під час війни. Одна зі справ стосувалась зловживань на закупівлях балістичних окулярів-масок, заявила пресслужба ДБР. З'ясувалось, що посадовці купили 18 тис. масок неналежної якості і цим завдали збитків на 25,7 млн грн. Ще одна справа — розкрадання на броні для танків: тут фігурують 102 млн грн на динамічний захист, який купували по завищеній ціні, з'ясувала СБУ.
Тим часом у листопаді 2025 року стало відомо про справу з розкрадання грошей саме на фортифікаційних спорудах. Справу називають "Міндічгейтом" через ім'я одного з фігурантів. Згідно з даними розслідування НАБУ, група підприємців та топпосадовців підозрюються у вимаганні грошей з підрядників, які будували бетонні захисні споруди навколо енергетичних об'єктів. При цьому на одній з плівок один з фігурантів заявив, що не бачить змісту у такому будівництві, адже його однаково зруйнують ракети РФ. Фігуранти розслідування НАБУ — підприємці Тимур Міндіч та Олександр Цукерман, ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов. Крім того, на записах фігурує колишній міністр енергетики Герман Галущенко, якого у лютому зняли з потягу, підозрюючи спробу виїхати з України.
Нагадуємо, 19 лютого НАБУ розповіла про роль Галущенка у справі про будівництво оборонних споруд навколо об'єктів енергетики.