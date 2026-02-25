СБУ затримала командувача логістики Повітряних сил за хабар $320 тисяч, — Гончаренко (фото)

Командувач силами логістики Повітряних сил ЗСУ підозрюється в отриманні хабаря та затриманий співробітниками СБУ, заявив нардеп Олексій Гончаренко. Під слідством також начальник управління СБУ у Житомирській області.

Ідеться про отримання хабаря у розмірі 320 тис. дол., написав нардеп у Telegram. Гроші розкрадали на "будівництві захисних споруд для аеродромів". Командування поки не коментували інформацію. Офіційно СБУ не повідомляло про затримання.

Допис Гончаренка з'явися у мережі опівдні 25 лютого. Нардеп назвав імена затриманих — командувач логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Андрій Українець та начальник управління СБУ в Житомирській області полковник Володимир Компаниченко. Політик не уточнив, яке джерело інформації, але зауважив, що ідеться про гроші, виділені на оборону.

Справа СБУ — Гончаренко про затримання командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ полковника Андрія Українця, 25 лютого Фото: Скриншот

Деталі розслідування, суть схеми розкрадання коштів, роль та зв'язки Андрія Українця та Володимира Компаниченка поки не відомі.

Відео дня

Про розслідування й затримання командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ та начальника управління СБУ в Житомирській області не писали на порталі ДБР, СБУ, НАБУ та Генштабу ЗСУ.

Справа СБУ — деталі затримання

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко опублікував фото моменту затримання одного з фігурантів. У дописі також ідеться про затримання за хабар, але не ясно, у чому суть махінації та хто з затриманих на фото.

Справа СБУ — затримання у справі розкрадння на оборонних спорудах аеродромів Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

У 2025 році українські антикорупційники та правоохоронці повідомляли про справи про розкрадання на обороні під час війни. Одна зі справ стосувалась зловживань на закупівлях балістичних окулярів-масок, заявила пресслужба ДБР. З'ясувалось, що посадовці купили 18 тис. масок неналежної якості і цим завдали збитків на 25,7 млн грн. Ще одна справа — розкрадання на броні для танків: тут фігурують 102 млн грн на динамічний захист, який купували по завищеній ціні, з'ясувала СБУ.

Тим часом у листопаді 2025 року стало відомо про справу з розкрадання грошей саме на фортифікаційних спорудах. Справу називають "Міндічгейтом" через ім'я одного з фігурантів. Згідно з даними розслідування НАБУ, група підприємців та топпосадовців підозрюються у вимаганні грошей з підрядників, які будували бетонні захисні споруди навколо енергетичних об'єктів. При цьому на одній з плівок один з фігурантів заявив, що не бачить змісту у такому будівництві, адже його однаково зруйнують ракети РФ. Фігуранти розслідування НАБУ — підприємці Тимур Міндіч та Олександр Цукерман, ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов. Крім того, на записах фігурує колишній міністр енергетики Герман Галущенко, якого у лютому зняли з потягу, підозрюючи спробу виїхати з України.

Нагадуємо, 19 лютого НАБУ розповіла про роль Галущенка у справі про будівництво оборонних споруд навколо об'єктів енергетики.