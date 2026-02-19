"Сигізмунд" був ключовим у схемі "шлагбаум": НАБУ оприлюднили плівки щодо Галущенка (відео)

НАБУ оприлюднило нові докази у справі "Мідас", що стосуються масштабних корупційних схем у енергетиці за участю колишнього міністра Германа Галущенка. Слідство встановило, що на рахунки родини ексміністра легалізували мільйони доларів, євро та франків, частину коштів витрачали на навчання дітей, медичні послуги та розкішні покупки.

На своїй сторінці у YouTube Національне антикорупційне бюро України оприлюднило нові матеріали розслідування, які підтверджують причетність Галущенка до організованої злочинної групи та схем відмивання коштів. Керівник ГПД НАБУ Олександр Абакумов повідомив, що ексміністру вручено підозру за участь у злочинній організації та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

За даними слідства, серед учасників групи Галущенка називали "Сигізмундом". Щоб приховати його роль у схемах, на Маршаллових островах зареєстрували три компанії на його колишню дружину та дітей. Через ці компанії легалізували понад 7,4 млн доларів США, понад 1,3 млн франків і 2,4 млн євро. Частину коштів витрачали на навчання дітей у престижних закладах та медичні послуги, решту зберігали на депозитах у швейцарських банках.

Відео дня

У лютому 2021 року на острові Ангілія у Карибському басейні зареєстрували фонд для залучення близько 100 млн доларів інвестицій. Директором фонду став давній знайомий учасників організації, громадянин Сейшельських островів і Сенкіцс-Невіс, який професійно надавав послуги з відмивання коштів. Інвесторами фонду стали — "Карлсон" та "Шугармен", які протягом 2021–2025 років вкладали десятки мільйонів доларів.

Детективи НАБУ встановили, що "Карлсон" через свої зв’язки у вищих органах влади забезпечував збереження ключової ролі Галущенка та інших підконтрольних йому осіб у Кабміні. Завдяки цьому організація мала стабільний вплив на діяльність Міненерго, Енергоатому, НКРКП та Об’єднаної газотранспортної системи України. Також Галущенко отримав можливість контролювати два міністерства одночасно, залишаючись головним координатором схем.

Як йдеться у "плівках", у державному "Енергоатомі" організували систему відкатів від 10 до 15% вартості контрактів, які контрагенти передавали довіреній особі міністра або кур’єрами безпосередньо в офіс організації. Частина неправомірної вигоди надходила безпосередньо Галущенку, який у документах організації фігурував як "професор". У "чорній бухгалтерії" кошти фіксували під кодовою назвою "комплекс", через яку за 2021–2025 роки пройшло понад 112 млн доларів США.

Для відмивання використовували криптовалюту з подальшим зарахуванням на рахунки фонду у Швейцарії або видачею готівки колишній дружині Галущенка. Загалом на користь "Сигізмунда" було відмили близько 12 млн доларів США, зокрема понад 7,4 млн на рахунки компаній на Маршаллових островах та майже 4 млн готівкою у Швейцарії. Частину коштів витрачали на навчання дітей, медичні послуги та купівлю брендового одягу у Києві, решту — зберігали на депозитах.

Документи, відеозаписи та фінансові дані НАБУ отримало завдяки міжнародному співробітництву з Швейцарією, Маршалловими островами та ще 15 країнами. Розслідування триває, і детективи продовжують збирати докази для встановлення всіх обставин справи.

Нагадаємо, що, за даними нардепа партії "Голос" Ярослава Железняка, ключовим учасником у справі "Мідас" та "експертом з відмивання коштів" був Івор Омсон. Також цей чоловік пов’язаний із російською мафією та бізнес-структурами Дмитра Фірташа.

Раніше Фокус писав, що колшинього міністра енергетики Германа Галущенка взяли під варту, а суд визначив для нього можливість внесення застави у розмірі 200 мільйонів гривень.