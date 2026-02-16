НАБУ оголосило підозру ексміністру енергетики Галущенку у справі "Мідас": що відомо

Днями колишнього міністра енергетики Германа Галущенка затримали під час спроби залишити Україну. Його підозрюють у масштабному відмиванні коштів через закордонні фонди та участі у злочинній організації, що діяла в енергетичній сфері.

Як стало відомо з публікації Національне антикорупційне бюро України на сторінці в Telegram 16 лютого, НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура розширили коло підозрюваних у цій справі.

Слідство встановило, що у лютому 2021 року на острові Ангілья зареєстрували фонд, який мав залучити близько 100 млн доларів "інвестицій". Керував ним давній знайомий членів організації, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, що спеціалізувався на легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

НАБУ оголосило підозру ексміністру енергетики Галущенку у справі "Мідас Фото: НАБУ

Родина Галущенка потрапила до кола "інвесторів" цього фонду. Щоб приховати участь ексміністра, на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у траст, зареєстрований у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами оформили колишню дружину та чотирьох дітей Галущенка. Через ці структури кошти надходили на рахунки фонду у трьох швейцарських банках.

Слідство встановило, що під час перебування Галущенка на посаді його довірена особа, відома як "Рокет", допомагала організації отримати понад 112 млн доларів від протиправної діяльності в енергетичній сфері. Значна частина коштів надійшла родині ексміністра — понад 7,4 млн доларів перерахували на рахунки фонду, ще понад 1,3 млн швейцарських франків та 2,4 млн євро видали готівкою в Швейцарії. Частину грошей витратили на навчання дітей, решту поклали на депозит, що приносив додатковий дохід родині.

Схема легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом у операції "Мідас" Фото: НАБУ

15 лютого Галущенка затримали під час спроби виїхати з України, а наступного дня стало відомо, що йому офіційно оголосили підозру за ч. 2 ст. 255 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України, що передбачають відповідальність за керівництво або участь у злочинній організації та за відмивання великих сум коштів, одержаних злочинним шляхом.

"Слідство триває. В межах розслідування вказаних фактів НАБУ співпрацює з 15 країнами світу", — йдетсья вдописі.

Затримання Германа Галущенка: що про це відомо

Нагадаємо, що 15 лютого колишнього міністра енергетики Германа Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Як повідомляло видання "Українська правда" з посиланням на джерело в політичних колах, його зняли з потяга за запитом НАБУ та САП.

Пізніше видання "Радіо Свобода" повідомило, що після затримання ексміністра енергетики Германа Галущенка направили до Києва для вручення підозри та проведення всіх необхідних слідчих дій, включно з обранням міри запобіжного заходу. На момент публікації сам Галущенко не коментував свій затримання.

Варто зауважити, у межах операції "Мідас" ексміністра енергетики Германа Галущенка називають людиною колишнього народного депутата-втікача Андрія Деркача, який перебуває під санкціями України. На одному з опублікованих записів Галущенко фігурує під прізвиськом "Сигізмунд".

Також Фокус писав, що Верховна Рада відправила міністра юстиції Германа Галущенка у відставку на тлі викриття детективами НАБУ корупційних схем в енергетиці.