НАБУ объявило подозрение экс-министру энергетики Галущенко по делу "Мидас": что известно

На днях бывшего министра энергетики Германа Галущенко задержали при попытке покинуть Украину. Его подозревают в масштабном отмывании средств через зарубежные фонды и участии в преступной организации, действовавшей в энергетической сфере.

Как стало известно из публикации Национальное антикоррупционное бюро Украины на странице в Telegram 16 февраля, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура расширили круг подозреваемых по этому делу.

Следствие установило, что в феврале 2021 года на острове Ангилья зарегистрировали фонд, который должен был привлечь около 100 млн долларов "инвестиций". Руководил им давний знакомый членов организации, гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис, специализировавшийся на легализации доходов, полученных преступным путем.

НАБУ объявило подозрение экс-министру энергетики Галущенко по делу "Мидас Фото: НАБУ

Семья Галущенко попала в круг "инвесторов" этого фонда. Чтобы скрыть участие экс-министра, на Маршалловых Островах создали две компании, интегрированные в траст, зарегистрированный в Сент-Китс и Невис. Бенефициарами оформили бывшую жену и четырех детей Галущенко. Через эти структуры средства поступали на счета фонда в трех швейцарских банках.

Відео дня

Следствие установило, что во время пребывания Галущенко в должности его доверенное лицо, известное как "Рокет", помогало организации получить более 112 млн долларов от противоправной деятельности в энергетической сфере. Значительная часть средств поступила семье экс-министра — более 7,4 млн долларов перечислили на счета фонда, еще более 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро выдали наличными в Швейцарии. Часть денег потратили на обучение детей, остальные положили на депозит, который приносил дополнительный доход семье.

Схема легализации средств, полученных преступным путем в операции "Мидас" Фото: НАБУ

15 февраля Галущенко задержали при попытке выехать из Украины, а на следующий день стало известно, что ему официально объявили подозрение по ч. 2 ст. 255 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины, предусматривающих ответственность за руководство или участие в преступной организации и за отмывание крупных сумм средств, полученных преступным путем.

"Следствие продолжается. В рамках расследования указанных фактов НАБУ сотрудничает с 15 странами мира", — говорится в сообщении.

Задержание Германа Галущенко: что об этом известно

Напомним, что 15 февраля бывшего министра энергетики Германа Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Как сообщало издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в политических кругах, его сняли с поезда по запросу НАБУ и САП.

Позже издание "Радио Свобода" сообщило, что после задержания экс-министра энергетики Германа Галущенко направили в Киев для вручения подозрения и проведения всех необходимых следственных действий, включая избрание меры пресечения. На момент публикации сам Галущенко не комментировал свое задержание.

Стоит заметить, в рамках операции "Мидас" экс-министра энергетики Германа Галущенко называют человеком бывшего народного депутата-беглеца Андрея Деркача, который находится под санкциями Украины. На одной из опубликованных записей Галущенко фигурирует под прозвищем "Сигизмунд".

Также Фокус писал, что Верховная Рада отправила министра юстиции Германа Галущенко в отставку на фоне разоблачения детективами НАБУ коррупционных схем в энергетике.