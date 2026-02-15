Германа Галущенко задержали при попытке пересечения границы, — СМИ
Бывшего министра энергетики Германа Галущенко задержали при попытке пересечения границы в ночь на 15 февраля.
Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник в политических кругах.
Германа Галущенко задержали на границе
Уточняется, что его сняли с поезда.
Источник УП также рассказывает, что пограничники уже имели запрос от НАБУ и САП по Герману Галущенко для получения информации в случае его попытки пересечь границу. Такая практика применяется, если человек фигурирует в уголовных делах.
Реакции самого Галущенко пока нет.
Галущенко в деле "Мидаса"
Бывший министр энергетики является одним из фигурантов схемы "откатов" в компании "Энергоатом", попав на записи прослушивания фигурантов дела.
На одной из записей, опубликованных НАБУ, тогдашнего министра юстиции Галущенко называют человеком беглого экс-нардепа Андрея Деркача, который находится под санкциями Украины. Сам Галущенко не комментировал информацию о причастности к Деркачу.
На фоне громкого скандала правительство отстранило его от должности министра юстиции, а затем депутаты Верховной Рады проголосовали за увольнение Галущенко.
Также стало известно, что Владимир Зеленский звонил экс-министру энергетики после того, как Тимур Минидич написал главе государства сообщение.
Ранее Фокус писал, что Герман Галущенко впервые публично прокомментировал свою возможную причастность к делу "Мидас".
Кроме того, сын экс-министра, 18-летний Максим Галущенко, является студентом одного из самых дорогих колледжей Европы College Alpin International Beau Soleil.