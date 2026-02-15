Германа Галущенко задержали при попытке пересечения границы, — СМИ

Бывшего министра энергетики Германа Галущенко задержали при попытке пересечения границы в ночь на 15 февраля.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник в политических кругах.

Германа Галущенко задержали на границе

Уточняется, что его сняли с поезда.

Источник УП также рассказывает, что пограничники уже имели запрос от НАБУ и САП по Герману Галущенко для получения информации в случае его попытки пересечь границу. Такая практика применяется, если человек фигурирует в уголовных делах.

Реакции самого Галущенко пока нет.

Галущенко в деле "Мидаса"

Бывший министр энергетики является одним из фигурантов схемы "откатов" в компании "Энергоатом", попав на записи прослушивания фигурантов дела.

На одной из записей, опубликованных НАБУ, тогдашнего министра юстиции Галущенко называют человеком беглого экс-нардепа Андрея Деркача, который находится под санкциями Украины. Сам Галущенко не комментировал информацию о причастности к Деркачу.

На фоне громкого скандала правительство отстранило его от должности министра юстиции, а затем депутаты Верховной Рады проголосовали за увольнение Галущенко.

Также стало известно, что Владимир Зеленский звонил экс-министру энергетики после того, как Тимур Минидич написал главе государства сообщение.

Ранее Фокус писал, что Герман Галущенко впервые публично прокомментировал свою возможную причастность к делу "Мидас".

Кроме того, сын экс-министра, 18-летний Максим Галущенко, является студентом одного из самых дорогих колледжей Европы College Alpin International Beau Soleil.