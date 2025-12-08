Сын экс-министра Галущенко учится в одном из самых дорогих колледжей Европы, — Схемы

18-летний Максим Галущенко является студентом College Alpin International Beau Soleil. Этот колледж в свое время заканчивали актриса Шарлотта Генсбур и люксембургский монарх Гийом. Год обучения там стоит 200 тысяч долларов в год. Но этих расходов нет в декларации Германа Галущенко.

В декларации Германа Галущенко нет упоминаний о расходах на обучение старшего сына в Швейцарии. В общем, за четыре года, они могли достичь около 700 тысяч долларов, или почти 26 миллионов гривен — что в разы превышает официальные доходы и задекларированные сбережения семьи Германа Галущенко. Сам экс-министр юстиции и энергетики фигурирует на пленках НАБУ по делу "Мидас" о масштабной коррупционной схеме на энергетике и уже ходил на допрос, сообщают "Схемы" в материале для "Радио Свобода".

Связаться с самим Галущенко журналистам не удалось. Его адвокат отметил, что "этими вопросами занимается бывшая жена". Со ссылкой на ее слова он добавил, что "сумма обучения за год значительно меньше, чем 200 тысяч долларов", однако не предоставил никаких документальных подтверждений этому и никак не прокомментировал тот факт, что фиксированная стоимость обучения прямо указана на сайте колледжа, а скидки и стипендии не предоставляются.

Что известно о колледже, где учится сын Галущенко

College Alpin International Beau Soleil — это один из самых дорогих колледжей Европы. Основанный в 1910 году в швейцарских Альпах, сейчас он занимает первые места в рейтингах самых элитных частных международных школ. В свое время там учились чемпион Формулы-1 Жак Вильнев, актриса Шарлотта Генсбур, люксембургский монарх Герцог Гийом и принцесса Дании Мари Кавалье.

Колледж, где учится Максим Галущенко

Этот международный частный колледж-пансион для подростков расположен в курортном городке Виллар-сюр-Оллон. Учебное заведение принимает детей в возрасте от 11 до 18 лет и работает с сентября по июнь. Контракт включает проживание, питание и базовое медицинское страхование.

Цена за обучение и проживание указана на официальном сайте заведения: в 2025-2026 учебном году плата составляет почти 133 тысячи швейцарских франков (7 миллионов гривен) — для учащихся 6-10 классов, и около 144 швейцарских франков (7,5 миллионов гривен) — для учащихся 11-12 классов.

То есть сейчас обучение Максима Галущенко стоит около 180 тысяч долларов. Еще более 25 тысяч швейцарских франков (1,3 миллиона гривен) — это расходы на медицинское страхование, экспедиции, культурные мероприятия и т. п. Колледж не предоставляет финансовой помощи или стипендий.

Как семья Германа Галущенко оказалась в Европе

В Швейцарии Максим Галущенко учится уже четвертый год, о чем свидетельствуют фото с ним, опубликованные на страницах колледжа Alpin Beau Soleil за 2022, 2023, 2024 и 2025 годы. В Европу семья Германа Галущенко, который в то время еще был министром энергетики, перебралась после начала полномасштабного вторжения — сначала в Испанию, а уже через несколько месяцев — в Швейцарию.

Бывшая жена Германа Галущенко с детьми

Так, в 2022 году мать Максима — Ольга Богданова, в то время еще жена министра — писала в телеграмм-канале украинцев в Испании "Ukrainian Businesses in BCN" о поиске перевозчиков для транспортировки вещей из Барселоны в Женеву. Параллельно, в тот же период времени она писала в другом телеграм-канале, что "зарегистрировалась в кантоне Женева".

Согласно данным из судебного реестра, Герман Галущенко и Ольга Богданова развелись осенью 2022 года. С тех пор Галущенко больше не указывал ее в декларации, но продолжил декларировать детей среди членов семьи. В общем — четырех, самый молодой ребенок появился в декларации Галущенко за 2023 год, со свидетельством о рождении в Швейцарии.

Но в декларации Галущенко нет упоминаний о расходах на обучение Максима в Швейцарии. По украинскому законодательству, расходы декларанта, которые превышают 151 400 гривен (50 прожиточных минимумов), подлежат декларированию.

Судя по имущественным декларациям Галущенко, все его доходы с приходом на госслужбу составляла чиновничья зарплата, а суммарные сбережения в разный период не превышали 380 тысяч долларов, которые из года в год существенно не уменьшались.

А доходы Богдановой согласно декларации Галущенко за 2021 год — когда он в последний раз указывал ее как жену — составляли: 73 тысячи гривен — это зарплата в частной компании, 1,3 миллиона гривен от предпринимательской деятельности и 80 тысяч гривен — как доход, выплаченный самозанятому лицу. Ее сбережения за тот же год — 170 тысяч долларов наличными, более 80 тысяч гривен и 6 тысяч долларов на банковских счетах.

Журналисты уже отметили, что обратились в НАБУ с вопросом, известно ли детективам об этих фактах и изучают ли они реальное происхождение средств на обучение сына украинского министра в одной из самых дорогих частных школ Европы, и ожидают ответа.

"Отдельно, этими фактами могли бы заинтересоваться в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции — если за обучение платил не сам Галущенко, то это может быть расценено как подарок члену семьи, который также подлежит декларированию", — считают журналисты.

Герман Галущенко и дело "Мидас", что известно

Напомним, Герман Галущенко занимал должность министра энергетики с 2021 по 2025 годы, впоследствии должность министра юстиции — с 17 июля по 19 ноября 2025 года.

Герман Галущенко Фото: Министерство энергетики Украины

Его отстранение из Минюста произошло на фоне скандала спецоперации НАБУ "Мидас".

10 ноября НАБУ заявило о разоблачении деятельности преступной организации, основным направлением работы которой было "систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов". В НАБУ утверждают, что средства легализировались через бэк-офис в центре Киева, через него прошло около 100 миллионов долларов. По данным следствия, помещение этого офиса "принадлежало семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача, обвиняемого НАБУ и САП в другом уголовном производстве".

Детектив НАБУ Александр Абакумов сообщил, что во время расследования этого дела детективы "в разных ситуациях" зафиксировали четырех министров Кабмина.

Комментируя отстранение от исполнения обязанностей, Галущенко заявил, что "не держится за должность министра" и считает, что "отстранение на время расследования — это цивилизованный и правильный сценарий".

Фокус писал, что официально Герман Галущенко не получал подозрение в рамках спецоперации "Мидас", однако 21 ноября приходил на допрос в Национальное антикоррупционное бюро.

Также мы сообщали, кто может стать новым министром юстиции в Украине.