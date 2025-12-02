Новым главой Минюста может стать Денис Маслов: что известно о юристе из Кривого Рога

Место Германа Галущенко, который до "Миндичгейта" был министром юстиции, может занять народный депутат Денис Маслов.

Соответствующее предложение члену партии "Слуга народа" сделал президент Владимир Зеленский на встрече с фракцией 20 ноября, передает LIGA.net со ссылкой на источник в Офисе президента.

Маслов является главой парламентского комитета по правовой политике. Также СМИ называют его одним из самых влиятельных нардепов.

Парламент.UA констатирует, что у Дениса Маслова есть опыт в законодательной деятельности и правовом поле, что делает его естественным кандидатом для руководства Минюстом.

Ни Маслов, ни в Министерстве юстиции эту информацию пока никак не комментируют.

Что касается поста министра энергетики, который ранее занимала Светлана Гринчук, то, как пишет "Украинская правда", кандидатуры пока нет. По информации ресурса, Сергей Корецкий из "Нафтогаза" и Андрей Герус из фракции "Слуга народа" не захотели возглавить ведомство, поэтому пока в статусе исполняющего обязанности им будет руководить Артем Некрасов, первый заместитель министра энергетики.

Денис Маслов: что о нем известно

Денис Маслов – адвокат по уголовному и хозяйственному праву, глава комитета по правовой политике, член временной специальной комиссии Верховной Рады по защите прав инвесторов.

Он родился 1 августа 1983 года в Кривом Роге Днепропетровской области. После школы окончил юридический факультет Днепропетровского национального университета им. О. Гончара. Второе высшее образование он получил по специальности "Банковское дело" в том же университете.

Маслов работал судьей Днепровского районного суда города Днепродзержинска Днепропетровской области и был на руководящих постах в юридических компаниях.

Денис Маслов пока никак не прокомментировал слухи о возможном назначении Фото: Денис Маслов/Facеbook

В июне 2020 года он стал народным депутатом IX созыва, будучи 138 номером в списке партии "Слуга народа".

Как пишет "Чесно", 22 июля 2025 года Маслов был в числе тех, кто проголосовал "за" законопроект 12414, которым вводилась зависимость работы НАБУ и САП от Генерального прокурора. Этот законопроект фактически ликвидировал независимость антикоррупционных органов и превратил их в подконтрольные власти.

В конце 2022 он также проголосовал за градостроительную реформу (#5655), которая внедрялась в интересах застройщиков и нивелировала влияние граждан на восстановление Украины.

Вместе с тем Маслов поддержал запрет религиозных учреждений, связанных с Россией, и легализацию медицинского каннабиса.

Напомним, Светлана Гринчук и Герман Галущенко подали в отставку 12 ноября на фоне разоблачения детективами Национального антикоррупционного бюро схемы незаконной легализации средств в "Энергоатоме".

14 ноября Владимир Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО.

Решение об их увольнении принимала Верховная Рада на сессии 19 ноября. Перед тем на внеочередном заседании правительства министр юстиции Галущенко был отстранен от исполнения обязанностей.

Также сообщалось, что Галущенко жил в арестованном доме бывшего министра внутренних дел времен Януковича Виталия Захарченко.