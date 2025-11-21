"Будут решения": Зеленский рассказал о "чувствительных вопросах" во время встречи со "слугами" (видео)

Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с фракцией "Слуга народа", которая состоялась вечером 20 ноября, поднимались "чувствительные вопросы", но парламент должен оставаться дееспособным.

Договоренность, которая была достигнута — каждый должен работать на Украину, заявил в вечернем обращении Владимир Зеленский.

"Были разные вопросы, чувствительные, но договоренность очевидна — каждый должен работать на Украину. Парламент военного времени должен быть дееспособным парламентом", — сказал Зеленский.

Он также поблагодарил каждого, кто помогает эту дееспособность обеспечивать.

"И будут решения, которые помогут этому. Задача номер один для всех — конструктивный дипломатический процесс с Америкой и всеми партнерами. Обязательно — стабильная поддержка для нашей армии и для всех наших запланированных оборонительных операций и дипстрайков", — отметил Зеленский.

Президент Украин также отметил, что дипломатия и оборона "одинаково защищают" достоинство нашего государства и народа.

Инсайды с президентской встречи от Железняка

В то же время народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что Зеленский во время встречи со "слугами" предложил депутата Дениса Маслова на должность министра юстиции.

По словам Железняка, когда Зеленского спросили о коррупционном скандале в "Энергоатоме" и о том, что он не утихает, то президент якобы ответил, что его "качают" россияне и американцы.

"Знаю. Скандал сейчас сильно качают россияне. И немного американцы. Но мы знаем, кто внутри раскачивает, и кто работает над тем, чтобы дать американцам ложную информацию", — приводит слова Зеленского Железняк.

Напомним, что 20 ноября источники Фокуса сообщили, что Владимир Зеленский решил не увольнять Андрея Ермака несмотря на призывы некоторых нардепов от "Слуги народа".

Фокус также писал о том, что нардепа Игоря Кривошеева не впустили на встречу с Зеленским, потому что он отказался сдавать мобильный телефон.