"Будуть рішення": Зеленський розповів про "чутливі питання" під час зустрічі зі "слугами" (відео)

Під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з фракцією "Слуга народу", яка відбулась ввечері 20 листопада, піднімались "чутливі питання", але парламент повинен залишатись дієздатним.

Домовленість, якої було досягнуто — кожен має працювати на Україну, заявив у вечірньому зверненні Володимир Зеленський.

"Були різні питання, чутливі, але домовленість очевидна — кожен має працювати на Україну. Парламент воєнного часу повинен бути дієздатним парламентом", — сказав Зеленський.

Він також подякував кожному, хто допомагає цю дієздатність забезпечувати.

"І будуть рішення, які допоможуть цьому. Завдання номер один для всіх — конструктивний дипломатичний процес з Америкою та всіма партнерами. Обов’язково — стабільна підтримка для нашої армії та для всіх наших запланованих оборонних операцій і дипстрайків", — зазначив Зеленський.

Президент Україн також наголосив, що дипломатія та оборона "однаково захищають" гідність нашої держави та народу.

Інсайди з президентської зустрічі від Железняка

Водночас народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що Зеленський під час зустрічі зі "слугами" запропонував депутата Дениса Маслова на посаду міністра юстиції.

За словами Железняка, коли Зеленського запитали про корупційний скандал в "Енергоатомі" та про те, що він не вщухає, то президент нібито відповів, що його "качають" росіяни та американці.

"Знаю. Скандал зараз сильно качають росіяни. І трохи американці. Але ж ми знаємо, хто всередині розкачує, і хто працює над тим, щоб дати американцям неправдиву інформацію", — наводить слова Зеленського Железняк.

Нагадаємо, що 20 листопада джерела Фокусу повідомили, що Володимир Зеленський вирішив не звільняти Андрія Єрмака попри заклики деяких нардепів від "Слуги народу".

Фокус також писав про те, що нардепа Ігоря Кривошеєва не впустили на зустріч з Зеленським, бо він відмовився здавати мобільний телефон.