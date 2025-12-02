Новим главою Мін'юсту може стати Денис Маслов: що відомо про юриста з Кривого Рогу

Місце Германа Галущенка, який до "Міндічгейту" був міністром юстиції, може зайняти народний депутат Денис Маслов.

Відповідну пропозицію члену партії "Слуга народу" зробив президент Володимир Зеленський на зустрічі з фракцією 20 листопада, передає LIGA.net із посиланням на джерело в Офісі президента.

Маслов є головою парламентського комітету з правової політики. Також ЗМІ називають його одним із найвпливовіших нардепів.

Парламент.UA констатує, що Денис Маслов має досвід у законодавчій діяльності та правовому полі, що робить його природним кандидатом для керівництва Мін'юстом.

Ні Маслов, ні в Міністерстві юстиції цю інформацію поки ніяк не коментують.

Що стосується посади міністра енергетики, яку раніше обіймала Світлана Гринчук, то, як пише "Українська правда", кандидатури поки що немає. За інформацією ресурсу, Сергій Корецький із "Нафтогазу" та Андрій Герус із фракції "Слуга народу" не захотіли очолити відомство, тож поки що у статусі виконувача обов'язків ним керуватиме Артем Некрасов, перший заступник міністра енергетики.

Відео дня

Денис Маслов: що про нього відомо

Денис Маслов — адвокат із кримінального та господарського права, голова комітету з правової політики, член тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради із захисту прав інвесторів.

Він народився 1 серпня 1983 року в Кривому Розі Дніпропетровської області. Після школи закінчив юридичний факультет Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара. Другу вищу освіту він здобув за спеціальністю "Банківська справа" в тому ж університеті.

Маслов працював суддею Дніпровського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області та був на керівних посадах у юридичних компаніях.

Денис Маслов поки ніяк не прокоментував чуток про можливе призначення Фото: Денис Маслов/Facеbook

У червні 2020 року він став народним депутатом IX скликання, будучи 138 номером у списку партії "Слуга народу".

Як пише "Чесно", 22 липня 2025 року Маслов був серед тих, хто проголосував "за" законопроєкт 12414, яким запроваджували залежність роботи НАБУ і САП від Генерального прокурора. Цей законопроєкт фактично ліквідував незалежність антикорупційних органів і перетворив їх на підконтрольні владі.

Наприкінці 2022 року він також проголосував за містобудівну реформу (#5655), що впроваджувалася в інтересах забудовників і нівелювала вплив громадян на відновлення України.

Водночас Маслов підтримав заборону релігійних установ, пов'язаних із Росією, і легалізацію медичного канабісу.

Нагадаємо, Світлана Гринчук і Герман Галущенко подали у відставку 12 листопада на тлі викриття детективами Національного антикорупційного бюро схеми незаконної легалізації коштів в "Енергоатомі".

14 листопада Володимир Зеленський вивів Галущенка і Гринчука зі складу РНБО.

Рішення про їхнє звільнення ухвалювала Верховна Рада на сесії 19 листопада. Перед тим на позачерговому засіданні уряду міністра юстиції Галущенка було відсторонено від виконання обов'язків.

Також повідомлялося, що Галущенко жив у заарештованому будинку колишнього міністра внутрішніх справ часів Януковича Віталія Захарченка.