Син ексміністра Галущенка вчиться в одному з найдорожчих коледжів Європи, — Схеми

18-річний Максим Галущенко є студентом College Alpin International Beau Soleil. Це коледж свого часу закінчували акторка Шарлотта Генсбур та люксембурзький монарх Гійом. Рік навчання там коштує 200 тисяч доларів на рік. Але цих витрат немає у декларації Германа Галущенка.

У декларації Германа Галущенка немає згадок про витрати на навчання старшого сина у Швейцарії. Загалом, за чотири роки, вони могли сягнути близько 700 тисяч доларів, або майже 26 мільйонів гривень – що в рази перевищує офіційні доходи та задекларовані заощадження родини Германа Галущенка. Сам ексміністр юстиції та енергетики фігурує на плівках НАБУ у справі "Мідас" про масштабну корупційну схему на енергетиці і вже ходив на допит, повідомляють "Схеми" у матеріалі для "Радіо Свобода".

Зв'язатись з самим Галущенком журналістам не вдалось. Його адвокат зазначив, що "цими питаннями займається колишня дружина". Із посиланням на її слова він додав, що "сума навчання за рік є значно меншою, ніж 200 тисяч доларів", однак не надав жодних документальних підтверджень цьому і ніяк не прокоментував той факт, що фіксована вартість навчання прямо зазначена на сайті коледжу, а знижки та стипендії не надаються.

Відео дня

Що відомо про коледж, де навчається син Галущенка

College Alpin International Beau Soleil – це один із найдорожчих коледжів Європи. Заснований у 1910 році у швейцарських Альпах, нині він займає перші місця у рейтингах найелітніших приватних міжнародних шкіл. Свого часу там навчалися чемпіон Формули-1 Жак Вільнев, акторка Шарлотта Генсбур, люксембурзький монарх Герцог Гійом та принцеса Данії Марі Кавальє.

Коледж, де навчається Максим Галущенко

Цей міжнародний приватний коледж-пансіон для підлітків розташований у курортному містечку Віллар-сюр-Оллон. Навчальний заклад приймає дітей віком від 11 до 18 років і працює із вересня по червень. Контракт включає проживання, харчування та базове медичне страхування.

Ціна за навчання та проживання вказана на офіційному сайті закладу: у 2025-2026 навчальному році плата становить майже 133 тисячі швейцарських франків (7 мільйонів гривень) – для учнів 6-10 класів, та близько 144 швейцарських франків (7,5 мільйонів гривень) – для учнів 11-12 класів.

Тобто нині навчання Максима Галущенка коштує близько 180 тисяч доларів. Ще понад 25 тисяч швейцарських франків (1,3 мільйона гривень) – це витрати на медичне страхування, експедиції, культурні заходи тощо. Коледж не надає фінансової допомоги чи стипендій.

Як родина Германа Галущенка опинилась в Європі

У Швейцарії Максим Галущенко навчається вже четвертий рік, про що свідчать фото з ним, опубліковані на сторінках коледжу Alpin Beau Soleil за 2022, 2023, 2024 та 2025 роки. У Європу родина Германа Галущенка, який на той час ще був міністром енергетики, перебралась після початку повномасштабного вторгнення – спершу в Іспанію, а вже за декілька місяців – у Швейцарію.

Колишня дружина Германа Галущенка із дітьми

Так, у 2022 році мати Максима – Ольга Богданова, на той час ще дружина міністра – писала в телеграм-каналі українців в Іспанії "Ukrainian Businesses in BCN" про пошук перевізників для транспортування речей з Барселони до Женеви. Паралельно, у той же період часу вона писала в іншому телеграм-каналі, що "зареєструвалася в кантоні Женева".

Відповідно до даних з судового реєстру, Герман Галущенко та Ольга Богданова розлучились восени 2022 року. З того часу Галущенко більше не вказував її у декларації, але продовжив декларувати дітей серед членів родини. Загалом – чотирьох, наймолодша дитина з'явилась у декларації Галущенка за 2023 рік, зі свідоцтвом про народження у Швейцарії.

Але у декларації Галущенка немає згадок про витрати на навчання Максима у Швейцарії. За українським законодавством, витрати декларанта, які перевищують 151 400 гривень (50 прожиткових мінімумів), підлягають декларуванню.

Судячи з майнових декларацій Галущенка, усі його доходи з приходом на держслужбу становила чиновницька зарплата, а сумарні заощадження у різний період не перевищували 380 тисяч доларів, які з року в рік суттєво не зменшувались.

А доходи Богданової згідно з декларацією Галущенка за 2021 рік – коли він востаннє вказував її як дружину – становили: 73 тисячі гривень – це зарплата у приватній компанії, 1,3 мільйона гривень від підприємницької діяльності та 80 тисяч гривень – як дохід, виплачений самозайнятій особі. Її заощадження за той же рік – 170 тисяч доларів готівкою, понад 80 тисяч гривень та 6 тисяч доларів на банківських рахунках.

Журналісти вже зауважили, що звернулись до НАБУ із запитанням, чи відомо детективам про ці факти та чи вивчають вони реальне походження коштів на навчання сина українського міністра в одній з найдорожчих приватних шкіл Європи, та очікують на відповідь.

"Окремо, цими фактами могли б зацікавитися у Національної агентство з питань запобігання корупції – якщо за навчання платив не сам Галущенко, то це може бути розцінене як подарунок члену родини, який також підлягає декларуванню", — вважають журналісти.

Герман Галущенко і справа "Мідас", що відомо

Нагадаємо, Герман Галущенко обіймав посаду міністра енергетики з 2021 по 2025 роки, згодом посаду міністра юстиції – з 17 липня до 19 листопада 2025 року.

Герман Галущенко Фото: Міністерство енергетики України

Його відсторонення з Мін'юсту відбулося на тлі скандалу спецоперації НАБУ "Мідас".

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було "систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів". У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів. За даними слідства, приміщення цього офісу "належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні".

Детектив НАБУ Олександр Абакумов повідомив, що під час розслідування цієї справи детективи "в різних ситуаціях" зафіксували чотирьох міністрів Кабміну.

Коментуючи відсторонення від виконання обов’язків, Галущенко заявив, що "не тримається за посаду міністра" і вважає, що "відсторонення на час розслідування – це цивілізований і правильний сценарій".

Фокус писав, що офіційно Герман Галущенко не отримував підозру в рамках спецоперації "Мідас", проте 21 листопада приходив на допит до Національного антикорупційного бюро.

Також ми повідомляли, хто може стати новим міністром юстиції в Україні.