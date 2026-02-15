Галущенко возвращают в Киев, готовится подозрение: СМИ узнали подробности задержания (фото)

Экс-министр энергетики Герман Галущенко был задержан правоохранителями при попытке пересечения государственной границы. СМИ установили, что сейчас чиновника должны доставить в Киев, чтобы вручить ему подозрение.

Сейчас топ-чиновника должны доставить в столицу для проведения дальнейших следственных действий и избрания меры пресечения, сообщает проект "Схемы" со ссылкой на источники.

Собеседник в системе правоохранительных органов сообщил, что экс-министр энергетики был задержан в соответствии с 208 ст. УПК Украины. В соответствии с ее положениями, лицо может быть задержано без постановления следственного судьи.

СМИ сообщили нвои подробности задержания экс-министра энергетики Фото: Радио Свобода

"По данным источников, сейчас экс-министра доставляют в Киев с целью проведения всех необходимых следственных действий", — пишут журналисты.

Впоследствии, как указывают расследователи, Галущенко должны объявить подозрение, после чего суд должен избрать меру пресечения. На момент публикации материала чиновник до сих пор не прокомментировал факт своего задержания.

Відео дня

Герман Галущенко и операция "Мидас" — что известно

16 февраля УП со ссылкой на источники сообщила, что правоохранители задержали топ-чиновника при попытке пересечения госграницы. Собеседники СМИ подтвердили, что речь идет о бывшем министре энергетики Германе Галущенко. Чиновника сняли с поезда из-за предупреждения пограничников со стороны НАБУ и САП.

Ранее министр оказался в центре дела "Мидас", где чиновника называют"человеком Деркача" и который имел прозвище "Сигизмунд". Нардеп Ярослав Железняк отмечает, что эта информация стала публичной после публикации части так называемых "пленок Миндича".

Впоследствии Галущенко впервые публично прокомментировал свою возможную причастность к громкому скнадалу. Он отрицает причастность к незаконным действиям, а также подробно объяснил о взаимодействии с фигурантами операции НАБУ.