Галущенка повертають до Києва, готується підозра: ЗМІ дізналися подробиці затримання (фото)

Ексміністра енергетики Германа Галущенка було затримано правоохоронцями при спробі перетину державного кордону. ЗМІ встановили, що наразі посадовця мають доправити до Києва, аби вручити йому підозру.

Наразі топпосадовця мають доправити до столиці для проведення подальших слідчих дій та обрання міри запобіжного заходу, повідомляє проєкт "Схеми" з посиланням на джерела.

Співрозмовник у системі правоохоронних органів повідомив, що ексміністра енергетики було затримано відповідно до 208 ст. КПК України. Відповідно до її положень, особу може затримано без ухвали слідчого судді.

ЗМІ повідомили нвоі подробиці затримання ексміністра енергетики Фото: Радіо Свобода

"За даними джерел, наразі ексміністра доставляють до Києва з метою проведення всіх необхідних слідчих дій", — пишуть журналісти.

Згодом, як вказують розслідувачі, Галущенку поланують оголосити підозру, після чого суд має обрання запобіжного заходу. На момент публікації матеріалу посадовець досі не прокоментував факт свого затримання.

Герман Галущенко та операція "Мідас" — що відомо

16 лютого УП з посиланням на джерела повідомила, що правоохоронці затримали топпосадовця при спробі перетину держкордону. Співрозмовники ЗМІ підтвердили, що мова йде про колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Чиновника зняли з потяга через попередження прикордонників з боку НАБУ та САП.

Раніше міністр опинився у центрі справи "Мідас", де посадовця називають "людиною Деркача" та який мав прізвисько "Сигізмунд". Нардеп Ярослав Железняк відзначає, що ця інформація стала пубілчною після публікації частини так званих "плівок Міндіча".

Згодом Галущенко вперше публічно прокоментував свою можливу причетність до гучного скнадалу. Він заперечує причетність до незаконних дій, а також детально пояснив про взаємодію з фігурантами операції НАБУ.