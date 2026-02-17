"Двушка на Москву": хто допомагав фігурантам справи "Мідас" відправляти мільйони до РФ, — нардеп

НАБУ розслідує схему переведення мільйонів доларів з України до Росії, в якій фігурують українські чиновники та відомі фінансові оператори. Серед ключових учасників – Івор Омсон, "експерт з відмивання коштів", пов’язаний із російською мафією та бізнес-структурами Дмитра Фірташа.

Як повідомив народний депутат партії "Голос" Ярослав Железняк на своїй сторінці в Telegram, йдеться про операцію під назвою "двушка у Москву", через яку члени злочинного угруповання Тимура Міндіча намагалися перевести до Росії два мільйони доларів. Раніше НАБУ повідомило про легалізацію 112 млн доларів через офшорний інвестиційний фонд та висунуло підозру окремим особам, пов’язаним із цією схемою.

За даними Железняка, фонд очолив Івор Омсон, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який професійно надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Омсон раніше фігурував у групі компаній Міндіча "Делфі" та вважається одним із головних організаторів відмивання сотень мільйонів доларів, пов’язаних із російським бізнесом та криміналітетом.

"І тут НАБУ не помиляється, він дуже профі в цьому бізнесі. В більшості, це допомога як раз російському бізнесу та криміналітету", — зауважив нардеп у своєму дописі.

Також Железняк зазначив, що Омсон нібито має давні зв’язки з російською мафією, зокрема з структурами Семена Могилевича. Він очолював офшор Elmstad Trading Ltd, що заснував російське ТОВ "Рінвей", власником якого була мережа "Арбат Престиж" Могилевича. Структури Омсона також нібито пов’язані із Дмитром Фірташем: вони разом були директорами Simia Holdings Limited, через латвійський банк Trasta Komercbanka виводили кошти з афери "Вишки Бойка".

Крім того, Омсон згадується в іспанських судових документах 2015 року як організатор операцій з відмивання грошей російської мафії та Газпрому у Каталонії. На той час він був фактичним власником телеканалу "112" через ланцюг сейшельських та кіпрських офшорів, пов’язаних із оточенням Віктора Януковича.

У своєму дописі Железняк також підкреслив, що Омсон та Якоб Хармут були співвласниками компанії DELPHI WORLDWIDE LLP, групи компаній Цукерманів, а Хармут довгий час обіймав посаду віце-президента "Енергоатому". Через структури Омсона також проходили активи інших відомих українських бізнесменів та чиновників, включно з компаніями Meylor Global LLP, зареєстрованими у Лондоні.

"Тому не дивуйтесь "двушке на москву"… це було прям дуже очікувано коли грабувати 5-ть років країну допомагають люди з таким послужним списком ) А ще Івор Омсон дуже велика риба для дрібного жуліка Германа. Тож раз він був в цій схемі, і був з самого початку 2021 року, то думаю там випливуть в руки НАБУ прізвища та "інвестиційні фонди" значно більш поважних людей з української влади", — стверджує у своєму дописі Железняк.

Варто зауважити, що на момент написання цієї новини фігуранти справи "Мідас" не коментували нове розслідування Ярослава Железняка.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро України оголосило підозру колишньому міністру енергетики Герману Галущенко за масштабне відмивання коштів через закордонні фонди та участь у злочинній організації.

Самже Галущенко поскаржився на незаконність свого затримання. Вищий антикорупційний суд розглянув цю скаргу та частково її задовольнив, однак залишив експосадовця під вартою.