"Двушка на Москву": кто помогал фигурантам дела "Мидас" отправлять миллионы в РФ, — нардеп

НАБУ расследует схему перевода миллионов долларов из Украины в Россию, в которой фигурируют украинские чиновники и известные финансовые операторы. Среди ключевых участников — Ивор Омсон, "эксперт по отмыванию средств", связанный с российской мафией и бизнес-структурами Дмитрия Фирташа.

Как сообщил народный депутат партии "Голос" Ярослав Железняк на своей странице в Telegram, речь идет об операции под названием "двушка в Москву", через которую члены преступной группировки Тимура Миндича пытались перевести в Россию два миллиона долларов. Ранее НАБУ сообщило о легализации 112 млн долларов через оффшорный инвестиционный фонд и выдвинуло подозрение отдельным лицам, связанным с этой схемой.

По данным Железняка, фонд возглавил Ивор Омсон, гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис, который профессионально оказывал услуги по отмыванию доходов, полученных преступным путем. Омсон ранее фигурировал в группе компаний Миндича "Делфи" и считается одним из главных организаторов отмывания сотен миллионов долларов, связанных с российским бизнесом и криминалитетом.

Відео дня

"И здесь НАБУ не ошибается, он очень профи в этом бизнесе. В большинстве, это помощь как раз российскому бизнесу и криминалитету", — отметил нардеп в своей заметке.

Также Железняк отметил, что Омсон якобы имеет давние связи с российской мафией, в частности со структурами Семена Могилевича. Он возглавлял оффшор Elmstad Trading Ltd, основавший российское ООО "Ринвей", владельцем которого была сеть "Арбат Престиж" Могилевича. Структуры Омсона якобы также связаны с Дмитрием Фирташем: они вместе были директорами Simia Holdings Limited, через латвийский банк Trasta Komercbanka выводили средства из аферы "Вышки Бойко".

Кроме того, Омсон упоминается в испанских судебных документах 2015 года как организатор операций по отмыванию денег российской мафии и Газпрома в Каталонии. В то время он был фактическим владельцем телеканала "112" через цепь сейшельских и кипрских оффшоров, связанных с окружением Виктора Януковича.

В своей заметке Железняк также подчеркнул, что Омсон и Якоб Хармут были совладельцами компании DELPHI WORLDWIDE LLP, группы компаний Цукерманов, а Хармут долгое время занимал должность вице-президента "Энергоатома". Через структуры Омсона также проходили активы других известных украинских бизнесменов и чиновников, включая компании Meylor Global LLP, зарегистрированные в Лондоне.

"Поэтому не удивляйтесь "двушке на москву"... это было прям очень ожидаемо когда грабить 5-ть лет страну помогают люди с таким послужным списком) А еще Ивор Омсон очень большая рыба для мелкого жулика Германа. Поэтому раз он был в этой схеме, и был с самого начала 2021 года, то думаю там выплывут в руки НАБУ фамилии и "инвестиционные фонды" значительно более уважаемых людей из украинской власти", — утверждает в своей заметке Железняк.

Стоит заметить, что на момент написания этой новости фигуранты дела "Мидас" не комментировали новое расследование Ярослава Железняка.

Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило подозрение бывшему министру энергетики Герману Галущенко за масштабное отмывание средств через зарубежные фонды и участие в преступной организации.

Самже Галущенко пожаловался на незаконность своего задержания. Высший антикоррупционный суд рассмотрел эту жалобу и частично ее удовлетворил, однако оставил экс-чиновника под стражей.