Галущенко пожаловался на "незаконное задержание": что решил ВАКС

Бывший глава Минэнерго и Минюста Герман Галущенко, которому объявили подозрение по делу о масштабных хищениях в энергетике, пожаловался на незаконность своего задержания. Высший антикоррупционный суд рассмотрел эту жалобу и частично ее удовлетворил, однако оставил экс-чиновника под стражей.

Правоохранители задержали Галущенко 15 февраля при попытке пересечения государственной границы. На следующий день детективы НАБУ и прокуроры САП объявили ему подозрение в причастности к операции "Мидас", связанной с хищением средств в "Энергоатоме", сообщили корреспонденты Общественного.

Галущенко пытался пересечь границу с Польшей поездом. Следователи НАБУ и САП сняли его с этого поезда. Галущенко заявил, что не согласен с выдвинутым подозрением, в то же время признал право НАБУ его объявить. Он также сообщил, что направлялся поездом за границу, чтобы увидеть своих детей, которые живут там и учатся. Бывший министр заверил, что никуда не убегал и законно купил билет на поезд.

По информации НАБУ, 10 ноября НАБУ заявили о проведении масштабной операции "Мидас" по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Были обнародованы записи разговоров фигурантов дела по "Энергоатому". Среди главных участников называют бизнесменов Тимура Миндича ("Карлсон") и Александра Цукермана ("Шугармен"). Руководитель группы детективов НАБУ Александр Абакумов сообщал, что в материалах производства фигурируют четыре министра разных периодов, среди которых был и Герман Галущенко, у которого также проводили обыски.

Галущенко остается под стражей

