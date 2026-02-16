Галущенко поскаржився на "незаконне затримання": що вирішив ВАКС

Колишній очільник Міненерго та Мін’юсту Герман Галущенко, якому оголосили підозру у справі про масштабні розкрадання в енергетиці, поскаржився на незаконність свого затримання. Вищий антикорупційний суд розглянув цю скаргу та частково її задовольнив, однак залишив експосадовця під вартою.

Правоохоронці затримали Галущенка 15 лютого під час спроби перетину державного кордону. Наступного дня детективи НАБУ та прокурори САП оголосили йому підозру у причетності до операції "Мідас", пов’язаної з розкраданням коштів в "Енергоатомі", повідомили кореспонденти Суспільного.

Галущенко намагався перетнути кордон з Польщею потягом. Слідчі НАБУ та САП зняли його з цього потяга. Галущенко заявив, що не погоджується з висунутою підозрою, водночас визнав право НАБУ її оголосити. Він також повідомив, що прямував потягом за кордон, щоб побачити своїх дітей, які живуть там і вчаться. Колишній міністр запевнив, що нікуди не тікав та законно купив квиток на потяг.

Відео дня

Ексміністр Галущенко у залі ВАКС

За інформацією НАБУ, 10 листопада НАБУ заявили про проведення масштабної операції "Мідас" із викриття корупції у сфері енергетики. Було оприлюднено записи розмов фігурантів справи по "Енергоатому". Серед головних учасників називають бізнесменів Тимура Міндіча ("Карлсон") та Олександра Цукермана ("Шугармен"). Керівник групи детективів НАБУ Олександр Абакумов повідомляв, що у матеріалах провадження фігурують чотири міністри різних періодів, серед яких був і Герман Галущенко, у якого також проводили обшуки.

Галущенко залишається під вартою

Нагадаємо, що колишнього міністра енергетики Германа Галущенка затримали в ніч на 15 лютого під час спроби перетнути державний кордон. Прикордонники заздалегідь отримали запит від НАБУ та САП щодо надання даних у разі його виїзду. Така процедура застосовується, коли особа фігурує у кримінальному провадженні. Галущенко є одним із фігурантів справи про компанію "Енергоатом".

Раніше ми також інформували, що НАБУ оголосило Галущенко підозру у межах справи "Мідас". Ексміністра затримали під час спроби залишити територію України. Слідство підозрює його у масштабному відмиванні коштів та причетності до діяльності злочинної організації в енергетичній сфері.