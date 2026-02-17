Вдвічі менше, ніж просили прокурори: Галущенка взяли під варту із заставою у 200 млн

Колшинього міністра енергетики Германа Галущенка взяли під варту. Для нього визначили можливість внесення застави у розмірі 200 мільйонів гривень.

Прокурори САП просили про заставу в 425 мільйонів гривень. Про це повідомили в Центрі протидії корупції.

У ЦПК пояснили, що в разі, якщо за Галущенка внесуть заставу, він матиме низку зобов'язань:

не відлучатись з Києва та Київської області;

повідомляти про зміну місця проживання;

утримуватись від спілкування із Міндічем, Цукерманом, Миронюком, Басовим та іншими підозрюваними у справі "Мідас";

здати закордонний паспорт;

носити електронний браслет.

Що казав Галущенко про розмір застави

Прокурор Спеціальної антикорупційної прокуратури під час засідання суду просив про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або заставу в 425 мільйонів гривень. На це сам Галущенко відповів, що у нього немає таких грошей, і через це він нібито сидітиме в СІЗО роками.

На питання про те, яку заставу готовий заплатити сам Галущенко, ексміністр заявив, що "знайшов би 20-30 мільйонів гривень".

Під час суду колишній міністр енергетики заявив і про те, що навчання його сина у Швейцарії оплачував кум. Загальна сума навчання складає 546 тис. швейцарських франків.

Затримання Германа Галущенка та підозра ексміністру — що відомо

15 лютого колишнього міністра енергетики Германа Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. ЗМІ повідомили, що ексміністра зняли з потягу на запит правоохоронців.

Пізніше стало відомо, що після затримання ексміністра енергетики Германа Галущенка направили до Києва для вручення підозри та проведення всіх необхідних слідчих дій, включно з обранням міри запобіжного заходу.

Згодом НАБУ оголосило підозру ексміністру енергетики Галущенку у справі "Мідас". Його підозрюють у масштабному відмиванні коштів, для чого він використовував закордонні фонди, а також в участі у злочинній організації, що діяла в енергетичній сфері.

Ексміністр після цього поскаржився на незаконність свого затримання. За його словами, він прямував потягом за кордон, щоб побачити своїх дітей, які живуть там і вчаться, а не планував тікати.