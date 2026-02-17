Вдвічі менше, ніж просили прокурори: Галущенка взяли під варту із заставою у 200 млн
Колшинього міністра енергетики Германа Галущенка взяли під варту. Для нього визначили можливість внесення застави у розмірі 200 мільйонів гривень.
Прокурори САП просили про заставу в 425 мільйонів гривень. Про це повідомили в Центрі протидії корупції.
У ЦПК пояснили, що в разі, якщо за Галущенка внесуть заставу, він матиме низку зобов'язань:
- не відлучатись з Києва та Київської області;
- повідомляти про зміну місця проживання;
- утримуватись від спілкування із Міндічем, Цукерманом, Миронюком, Басовим та іншими підозрюваними у справі "Мідас";
- здати закордонний паспорт;
- носити електронний браслет.
Що казав Галущенко про розмір застави
Прокурор Спеціальної антикорупційної прокуратури під час засідання суду просив про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або заставу в 425 мільйонів гривень. На це сам Галущенко відповів, що у нього немає таких грошей, і через це він нібито сидітиме в СІЗО роками.
На питання про те, яку заставу готовий заплатити сам Галущенко, ексміністр заявив, що "знайшов би 20-30 мільйонів гривень".
Під час суду колишній міністр енергетики заявив і про те, що навчання його сина у Швейцарії оплачував кум. Загальна сума навчання складає 546 тис. швейцарських франків.
Затримання Германа Галущенка та підозра ексміністру — що відомо
15 лютого колишнього міністра енергетики Германа Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. ЗМІ повідомили, що ексміністра зняли з потягу на запит правоохоронців.
Пізніше стало відомо, що після затримання ексміністра енергетики Германа Галущенка направили до Києва для вручення підозри та проведення всіх необхідних слідчих дій, включно з обранням міри запобіжного заходу.
Згодом НАБУ оголосило підозру ексміністру енергетики Галущенку у справі "Мідас". Його підозрюють у масштабному відмиванні коштів, для чого він використовував закордонні фонди, а також в участі у злочинній організації, що діяла в енергетичній сфері.
Ексміністр після цього поскаржився на незаконність свого затримання. За його словами, він прямував потягом за кордон, щоб побачити своїх дітей, які живуть там і вчаться, а не планував тікати.