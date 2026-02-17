"У мене багато заможних кумів": Галущенко відповів, хто оплатив навчання його сина у Швейцарії

Ексміністр енергетики та юстиції Герман Галущенко заявив, що навчання його сина у Швейцарії оплачував кум. Прокурор САП стверджує, що витрачена на навчання дітей Галущенка за кордоном сума складає 546 тис. швейцарських франків.

Навчання сина у Швейцарії Герман Галущенко прокоментував під час засідання Вищого антикорупційного суду 17 лютого. Журналіст запитав у підозрюваного, за які кошти навчається за кордоном його дитина.

"Там різні люди платили. Платив і хрещений батько, і потім друга людина — теж родич. І потім дійсно частина коштів були з тих компаній, але це ті кошти, які є прибутком спільної діяльності", — сказав колишній міністр енергетики.

Він заперечив, що сума оплати за навчання сина становила 200 тисяч доларів на рік, однак запевняв, що кошти вносив хрещений батько. Ім'я кума Галущенко відмовився називати, пояснивши, що вважає це некоректним.

"У мене багато кумів, у мене багато дітей. Вони всі заможні", — заявив ексміністр.

Про те, що син ексміністра Галущенка вчиться в одному з найдорожчих коледжів Європи, писали в грудні 2025 року розслідувачі проєкту "Схеми". Журналісти стверджували, що 18-річний Максим Галущенко є студентом College Alpin International Beau Soleil, і його навчання коштує 200 тисяч доларів на рік, що перевищує офіційні доходи та задекларовані заощадження родини.

Прокурор САП під час засідання 17 лютого заявив, що частина отриманих від корупційної схеми в "Енергоатомі" коштів ішла на оплату навчання дітей Галущенка у Швейцарії. За словами прокурора, гроші оформлювалися на дружину Галущенка — громадянку Богданову. Оплата відбувалася за рахунок клієнтів фонду. Загальна сума, витрачена на навчання двох дітей ексміністра у Швейцарії, сягнула 546 тис. швейцарських франків (близько 30 млн грн). Також частину грошей спрямували на поповнення карткових рахунків, якими користувалася Богданова.

Підозра Герману Галущенку: деталі

Про те, що ексміністра Германа Галущенка затримали при спробі перетину кордону з Польщею в ніч на 15 лютого, повідомляла УП.

Національне антикорупційне бюро 16 лютого оголосило підозру ексміністру енергетики у справі "Мідас" . Колишнього урядовця підозрюють у масштабному відмиванні коштів через закордонні фонди та участі в організації корупційної схеми в енергетичній сфері. Того ж дня Галущенко поскаржився на "незаконне затримання".

Під час обрання запобіжного заходу на засіданні ВАКС 17 лютого Галущенко відреагував на суму застави в 425 мільйонів гривень, яку озвучили в САП. Він заявив, що роками сидітиме в СІЗО, бо у нього та його оточення немає такої суми.

Нагадаємо, Верховна Рада відправила Германа Галущенка у відставку з посади міністра юстиції 19 листопада 2025 року на тлі викриття детективами НАБУ корупційних схем в енергетиці.