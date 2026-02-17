"Роками буду сидіти": Галущенко відреагував на суму застави, яку озвучили в САП (відео)

425 мільйонів гривень — така сума застави, яку мають намір вимагати як альтернативу утримання під вартою для екс-міністра енергетики Германа Галущенка прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Сьогодні Вищий антикорупційний суд обирає Галущенку запобіжний захід, повідомила "Українській правді" речниця САП Ольга Постолюк.

"Для фігуранта справи "Мідас" прокурор проситиме тримання під вартою або заставу в 425 мільйонів гривень", — уточнила вона.

Почувши про потенційний розмір застави, Галущенко заявив, що у нього немає таких грошей:

"Розмір застави — це вирок. Я буду роками сидіти в СІЗО, тому що в мене такої суми немає, і в мого оточення теж".

Напередодні Вищий антикорупційний суд розглянув скаргу захисту ексміністра енергетики Германа Галущенка на його нібито незаконне затримання. Скаргу захисту задовольнили частково, а Галущенка залишили під вартою до обрання запобіжного заходу.

15 лютого колишнього міністра енергетики Германа Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Він говорив, що "їде до дітей".

Під час спілкування з представниками ЗМІ в екс-міністра поцікавилися, чи правда, що його син Максим уже четвертий рік навчається в одному з найдорожчих приватних коледжів Європи — College Alpin Beau Soleil у Швейцарії, вартість навчання та проживання де сягає до $200 тисяч.

За словами Галущенка, "за освіту його дітей платить його кум". Як зазначає "Страна", ім'я він не назвав, але зазначив, що ці люди "мають офіційні доходи".

"У мене багато дітей, а в них багато хрещених", — заявив Галущенко. Фігурант також спростував вартість навчання в $200 тисяч, але іншої цифри не назвав.

Також Галущенко прокоментував звинувачення НАБУ в причетності до інвестиційного фонду, через який, за версією слідства, відмивалися корупційні гроші:

"У цей фонд інвестувала гроші конкретна людина. Ідея фонду полягала в тому, щоб купувати у Швейцарії старі будинки, реставрувати їх і після цього продавати. У підозрі немає конкретних фактів, хто мені передавав гроші, яким способом мені їх передавали, як я їх спрямовував у фонд".

Як повідомляло видання "Українська правда" з посиланням на джерело в політичних колах, його зняли з поїзда за запитом НАБУ і САП. Наступного дня детективи НАБУ і прокурори САП оголосили йому підозру в причетності до операції "Мідас", пов'язаної з розкраданням коштів в "Енергоатомі".

Галущенка підозрюють у масштабному відмиванні коштів через зарубіжні фонди та участі у злочинній організації, що діяла в енергетичній сфері.

НАБУ оголосило Герману Галущенку про підозру Фото: НАБУ

Після затримання Галущенка скерували до Києва для вручення підозри та проведення всіх необхідних слідчих дій, включно з обранням запобіжного заходу.

Сам Галущенко поскаржився на незаконність свого затримання.

Нагадаємо, як Галущенко вперше прокоментував справу "Мідас", плівки НАБУ і будинок Захарченка.