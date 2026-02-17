"Годами буду сидеть": Галущенко отреагировал на сумму залога, которую озвучили в САП (видео)

425 миллионов гривен — такая сумма залога, которую намерены потребовать в качестве альтернативы содержания под стражей для экс-министра энергетики Германа Галущенко прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Сегодня Высший антикорупционный суд избирает Галущенко меру пресечения, сообщила "Украинской правде" спикер САП Ольга Постолюк

"Для фигуранта дела "Мидас" прокурор будут просить содержания под стражей или залог в 425 миллионов гривен", — уточнила она.

Услышав о потенциальном размере заставы, Галущенко заявил, что у него нет таких денег:

"Размер залога — это приговор. Я буду годами сидеть в СИЗО, потому что у меня такой суммы нет, и у моего окружения тоже".

Накануне Высший антикоррупционный суд рассмотрел жалобу защиты экс-министра энергетики Германа Галущенко на его якобы незаконное задержание. Жалобу защиты удовлетворили частично, а Галущенко оставили под стражей до избрания меры пресечения.

Відео дня

15 февраля бывшего министра энергетики Германа Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Он говорил, что "едет к детям".

Во время общения с представителями СМИ у экс-министра поинтересовались, правда ли, что его сын Максим уже четвертый год учится в одном из самых дорогих частных колледжей Европы – College Alpin Beau Soleil в Швейцарии, стоимость обучения и проживания где достигает до $200 тысяч.

По словам Галущенко, "за образование его детей платит его кум". Как отмечает "Страна", имя он не назвал, но отметил, что эти люди "имеют официальные доходы".

"У меня много детей, а у них много крестных", — заявил Галущенко. Фигурант также опроверг стоимость обучения в $200 тысяч, но другой цифры не назвал.

Также Галущенко прокомментировал обвинения НАБУ в причастности к инвестиционному фонду, через который, по версии следствия, отмывались коррупционные деньги:

"В этот фонд инвестировал деньги конкретный человек. Идея фонда заключалась в том, чтобы покупать в Швейцарии старые дома, реставрировать их и после этого продавать. В подозрении нет конкретных фактов, кто мне передавал деньги, каким способом мне их передавали, как я их направлял в фонд".

Как сообщало издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в политических кругах, его сняли с поезда по запросу НАБУ и САП. На следующий день детективы НАБУ и прокуроры САП объявили ему подозрение в причастности к операции "Мидас", связанной с хищением средств в "Энергоатоме".

Галущенко подозревают в масштабном отмывании средств через зарубежные фонды и участии в преступной организации, действовавшей в энергетической сфере.

НАБУ объявило Герману Галущенко о подозрении Фото: НАБУ

После задержания Галущенко направили в Киев для вручения подозрения и проведения всех необходимых следственных действий, включая избрание меры пресечения.

Сам Галущенко пожаловался на незаконность своего задержания.

Напомним, как Галущенко впервые прокомментировал дело "Мидас", пленки НАБУ и дом Захарченко.