"У меня много состоятельных кумовьев": Галущенко ответил, кто оплатил обучение его сына в Швейцарии

Экс-министр энергетики и юстиции Герман Галущенко заявил, что обучение его сына в Швейцарии оплачивал кум. Прокурор САП утверждает, что потраченная на обучение детей Галущенко за рубежом сумма составляет 546 тыс. швейцарских франков.

Обучение сына в Швейцарии Герман Галущенко прокомментировал во время заседания Высшего антикоррупционного суда 17 февраля. Журналист спросил у подозреваемого, за какие средства учится за рубежом его ребенок.

"Там разные люди платили. Платил и крестный отец, и потом второй человек — тоже родственник. И потом действительно часть средств были из тех компаний, но это те средства, которые являются прибылью совместной деятельности", — сказал бывший министр энергетики.

Он отрицал, что сумма оплаты за обучение сына составляла 200 тысяч долларов в год, однако уверял, что средства вносил крестный отец. Имя кума Галущенко отказался называть, объяснив, что считает это некорректным.

"У меня много кумовьев, у меня много детей. Они все состоятельные", — заявил экс-министр.

О том, что сын экс-министра Галущенко учится в одном из самых дорогих колледжей Европы, писали в декабре 2025 года расследователи проекта "Схемы". Журналисты утверждали, что 18-летний Максим Галущенко является студентом College Alpin International Beau Soleil, и его обучение стоит 200 тысяч долларов в год, что превышает официальные доходы и задекларированные сбережения семьи.

Прокурор САП во время заседания 17 февраля заявил, что часть полученных от коррупционной схемы в "Энергоатоме" средств шла на оплату обучения детей Галущенко в Швейцарии. По словам прокурора, деньги оформлялись на жену Галущенко — гражданку Богданову. Оплата происходила за счет клиентов фонда. Общая сумма, потраченная на обучение двух детей экс-министра в Швейцарии, достигла 546 тыс. швейцарских франков (около 30 млн грн). Также часть денег направили на пополнение карточных счетов, которыми пользовалась Богданова.

Подозрение Герману Галущенко: детали

О том, что экс-министра Германа Галущенко задержали при попытке пересечения границы с Польшей в ночь на 15 февраля, сообщала УП.

Национальное антикоррупционное бюро 16 февраля объявило подозрение экс-министру энергетики по делу "Мидас". Бывшего чиновника подозревают в масштабном отмывании средств через зарубежные фонды и участии в организации коррупционной схемы в энергетической сфере. В тот же день Галущенко пожаловался на "незаконное задержание".

Во время избрания меры пресечения на заседании ВАКС 17 февраля Галущенко отреагировал на сумму залога в 425 миллионов гривен, которую озвучили в САП. Он заявил, что годами будет сидеть в СИЗО, потому что у него и его окружения нет такой суммы.

Напомним, Верховная Рада отправила Германа Галущенко в отставку с должности министра юстиции 19 ноября 2025 года на фоне разоблачения детективами НАБУ коррупционных схем в энергетике.