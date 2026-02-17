Вдвое меньше, чем просили прокуроры: Галущенко взяли под стражу с залогом в 200 млн

Бывшего министра энергетики Германа Галущенко взяли под стражу. Для него определили возможность внесения залога в размере 200 миллионов гривен.

Прокуроры САП просили о залоге в 425 миллионов гривен. Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.

В ЦПК объяснили, что в случае, если за Галущенко внесут залог, он будет иметь ряд обязательств:

не отлучаться из Киева и Киевской области;

сообщать об изменении места жительства;

воздерживаться от общения с Миндичем, Цукерманом, Миронюком, Басовым и другими подозреваемыми по делу "Мидас";

сдать загранпаспорт;

носить электронный браслет.

Что говорил Галущенко о размере залога

Прокурор Специальной антикоррупционной прокуратуры во время заседания суда просил о мере пресечения в виде содержания под стражей или залог в 425 миллионов гривен. На это сам Галущенко ответил, что у него нет таких денег, и из-за этого он якобы будет сидеть в СИЗО годами.

На вопрос о том, какой залог готов заплатить сам Галущенко, экс-министр заявил, что"нашел бы 20-30 миллионов гривен".

Во время суда бывший министр энергетики заявил и о том, что обучение его сына в Швейцарии оплачивал кум. Общая сумма обучения составляет 546 тыс. швейцарских франков.

Задержание Германа Галущенко и подозрение экс-министру — что известно

15 февраля бывшего министра энергетики Германа Галущенко задержали при попытке пересечь границу. СМИ сообщили, что экс-министра сняли с поезда по запросу правоохранителей.

Позже стало известно, что после задержания экс-министра энергетики Германа Галущенко направили в Киев для вручения подозрения и проведения всех необходимых следственных действий, включая избрание меры пресечения.

Впоследствии НАБУ объявило подозрение экс-министру энергетики Галущенко по делу "Мидас". Его подозревают в масштабном отмывании средств, для чего он использовал зарубежные фонды, а также в участии в преступной организации, действовавшей в энергетической сфере.

