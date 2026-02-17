"Нашел бы миллионов 30": Галущенко ответил судье, какой залог готов заплатить

Подозреваемый в отмывании средств и участии в преступной организации бывший министр энергетики Герман Галущенко заявил, что мог бы найти для внесения залога 20-30 млн грн. Залог в 425 млн грн, о котором просят прокуроры, он считает слишком большим.

Меру пресечения и залог Галущенко избирали во время заседания Высшего антикоррупционного суда 17 февраля. Судья спросил, какую сумму залога экс-чиновник готов внести, если суд придет к выводу об обоснованности ходатайства прокурора.

"Не знаю, я думаю, что миллионов 30 бы нашел, 20", — ответил Галущенко с улыбкой после некоторых размышлений.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 425 млн грн.

Залог за Галущенко: что известно

Национальное антикоррупционное бюро объявило подозрение экс-министру энергетики Галущенко в отмывании средств через зарубежные фонды и участии в коррупционной схеме 16 февраля. По данным следствия, во время пребывания Галущенко на посту главы Министерства энергетики его доверенное лицо, известное как "Рокет", помогало преступной организации получить от противоправной деятельности в энергетической сфере более 112 млн долларов.

В тот же день Герман Галущенко пожаловался на "незаконное задержание". ВАКС частично удовлетворил его жалобу, но оставил экс-министра под стражей.

Услышав 17 февраля сумму залога, которую озвучили в САП, Галущенко заявил, что не имеет таких денег и будет "годами сидеть в СИЗО".