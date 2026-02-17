"Знайшов би мільйонів 30": Галущенко відповів судді, яку заставу готовий сплатити

Підозрюваний у відмиванні коштів й участі у злочинній організації колишній міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що міг би знайти для внесення застави 20-30 млн грн. Заставу в 425 млн грн, про яку просять прокурори, він вважає завеликою.

Запобіжний захід і заставу Галущенку обирали під час засідання Вищого антикорупційного суду 17 лютого. Суддя запитав, яку суму застави ексурядовець готовий внести, якщо суд прийде до висновку щодо обґрунтованості клопотання прокурора.

"Не знаю, я думаю, що мільйонів 30 би знайшов, 20", — відповів Галущенко з усмішкою після певних роздумів.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави в 425 млн грн.

Застава за Галущенка: що відомо

Національне антикорупційне бюро оголосило підозру ексміністру енергетики Галущенку у відмиванні коштів через закордонні фонди та участі в корупційній схемі 16 лютого. За даними слідства, під час перебування Галущенка на посаді голови Міністерства енергетики його довірена особа, відома як "Рокет", допомагала злочинній організації отримати від протиправної діяльності в енергетичній сфері понад 112 млн доларів.

Того ж дня Герман Галущенко поскаржився на "незаконне затримання". ВАКС частково задовольнив його скаргу, але залишив ексміністра під вартою.

Почувши 17 лютого суму застави, яку озвучили в САП, Галущенко заявив, що не має таких грошей і буде "роками сидіти в СІЗО".