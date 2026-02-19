"Сигизмунд" был ключевым в схеме "шлагбаум": НАБУ обнародовали пленки по Галущенко (видео)

НАБУ обнародовало новые доказательства по делу "Мидас", касающиеся масштабных коррупционных схем в энергетике с участием бывшего министра Германа Галущенко. Следствие установило, что на счета семьи экс-министра легализовали миллионы долларов, евро и франков, часть средств тратили на обучение детей, медицинские услуги и роскошные покупки.

На своей странице в YouTube Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало новые материалы расследования, подтверждающие причастность Галущенко к организованной преступной группе и схемам отмывания средств. Руководитель ГПД НАБУ Александр Абакумов сообщил, что экс-министру вручено подозрение за участие в преступной организации и отмывание доходов, полученных преступным путем.

По данным следствия, среди участников группы Галущенко называли "Сигизмундом". Чтобы скрыть его роль в схемах, на Маршалловых островах зарегистрировали три компании на его бывшую жену и детей. Через эти компании легализовали более 7,4 млн долларов США, более 1,3 млн франков и 2,4 млн евро. Часть средств тратили на обучение детей в престижных заведениях и медицинские услуги, остальные хранили на депозитах в швейцарских банках.

В феврале 2021 года на острове Ангилия в Карибском бассейне зарегистрировали фонд для привлечения около 100 млн долларов инвестиций. Директором фонда стал давний знакомый участников организации, гражданин Сейшельских островов и Сэнкицс-Невис, который профессионально оказывал услуги по отмыванию средств. Инвесторами фонда стали — "Карлсон" и "Шугармен", которые в течение 2021-2025 годов вкладывали десятки миллионов долларов.

Детективы НАБУ установили, что "Карлсон" через свои связи в высших органах власти обеспечивал сохранение ключевой роли Галущенко и других подконтрольных ему лиц в Кабмине. Благодаря этому организация имела стабильное влияние на деятельность Минэнерго, Энергоатома, НКРКП и Объединенной газотранспортной системы Украины. Также Галущенко получил возможность контролировать два министерства одновременно, оставаясь главным координатором схем.

Как говорится в "пленках", в государственном "Энергоатоме" организовали систему откатов от 10 до 15% стоимости контрактов, которые контрагенты передавали доверенному лицу министра или курьерами непосредственно в офис организации. Часть неправомерной выгоды поступала непосредственно Галущенко, который в документах организации фигурировал как "профессор". В "черной бухгалтерии" средства фиксировали под кодовым названием "комплекс", через которую за 2021-2025 годы прошло более 112 млн долларов США.

Для отмывания использовали криптовалюту с последующим зачислением на счета фонда в Швейцарии или выдачей наличных бывшей жене Галущенко. Всего в пользу "Сигизмунда" было отмыли около 12 млн долларов США, в том числе более 7,4 млн на счета компаний на Маршалловых островах и почти 4 млн наличными в Швейцарии. Часть средств тратили на обучение детей, медицинские услуги и покупку брендовой одежды в Киеве, остальные — хранили на депозитах.

Документы, видеозаписи и финансовые данные НАБУ получило благодаря международному сотрудничеству со Швейцарией, Маршалловыми островами и еще 15 странами. Расследование продолжается, и детективы продолжают собирать доказательства для установления всех обстоятельств дела.

Напомним, что, по данным нардепа партии "Голос" Ярослава Железняка, ключевым участником в деле "Мидас" и "экспертом по отмыванию средств" был Ивор Омсон. Также этот человек связан с российской мафией и бизнес-структурами Дмитрия Фирташа.

Ранее Фокус писал, что бывшего министра энергетики Германа Галущенко взяли под стражу, а суд определил для него возможность внесения залога в размере 200 миллионов гривен.