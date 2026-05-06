Обшуки в ТЦК Дніпра: СБУ та поліція затримали чиновника, який вимагав 1500 доларів з ветерана

Поліція та СБУ провели обшук та затримали чиновника територіального центру комплектації міста Дніпра. За даними слідства, той вимагав 1500 доларів США за вплив на прийняття рішення щодо виключення ветерана війни з військового обліку.

Фігуранта справи було затримано під час одержання грошей. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

У фігуранта справи було вилучено мобільний телефон, службову документацію, у тому числі матеріали щодо виключення особи з військового обліку, чорнові записи, документи з відтисками печаток та штампів; транспортний засіб та реєстраційні документи.

У СБУ додали, що працівник одного з мобілізаційних відділень ТЦК організував схему системного вимагання хабарів з військовозобов’язаних.

При цьому ветеран війни, з якого військовий ТЦК за версією слідства вимагав хабар, мав законні підстави для зняття з обліку за станом здоров’я та надав усі необхідні документи. Однак у ТЦК умисно створювалися штучні перешкоди та затягування процедури.

Відео дня

"За хабар зловмисник обіцяв вплинути на службових осіб одного з районних ТЦК Дніпра для ухвалення рішення про виключення заявника з військового обліку, внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також видачі військово-облікового документа", — зазначили в СБУ.

Затриманому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

В Офісі генпрокурора додали, що до суду подано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що вдень 6 травня з'явилася інформація про те, що у Дніпрі працівники Служби безпеки України проводять обшуки в місцевому територіальному центрі комплектації. У медіа також повідомили, що можливою причиною обшуків є те, що військові забрали до ТЦК депутата міської ради або його помічника.

Нагадаємо, що 4 травня правоохоронці провели обшуки у чинних та колишніх посадовців територіальних центрів комплектації у 16 регіонах України. Було проведено понад 40 слідчих дій.

Нагадаємо, що в Одесі правоохоронці викрили організовану групу, яка, за даними слідства, займалася вимаганням грошей у громадян і погрожувала їм насильством та примусовим відправленням на фронт. До складу угруповання входили, зокрема, представники територіального центру комплектування.