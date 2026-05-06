Обыски в ТЦК Днепра: СБУ и полиция задержали чиновника, который требовал 1500 долларов с ветерана

Полиция и СБУ провели обыск и задержали чиновника территориального центра комплектации города Днепра. По данным следствия, тот требовал 1500 долларов США за влияние на принятие решения об исключении ветерана войны с воинского учета.

Фигурант дела был задержан во время получения денег. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

У фигуранта дела был изъят мобильный телефон, служебная документация, в том числе материалы об исключении лица с воинского учета, черновые записи, документы с оттисками печатей и штампов; транспортное средство и регистрационные документы.

В СБУ добавили, что работник одного из мобилизационных отделений ТЦК организовал схему системного вымогательства взяток с военнообязанных.

При этом ветеран войны, с которого военный ТЦК по версии следствия требовал взятку, имел законные основания для снятия с учета по состоянию здоровья и предоставил все необходимые документы. Однако в ТЦК умышленно создавались искусственные препятствия и затягивание процедуры.

"За взятку злоумышленник обещал повлиять на должностных лиц одного из районных ТЦК Днепра для принятия решения об исключении заявителя с воинского учета, внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, а также выдачи военно-учетного документа", — отметили в СБУ.

Задержанному грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Офисе генпрокурора добавили, что в суд подано ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что днем 6 мая появилась информация о том, что в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в местном территориальном центре комплектации. В медиа также сообщили, что возможной причиной обысков является то, что военные забрали в ТЦК депутата городского совета или его помощника.

Напомним, что 4 мая правоохранители провели обыски у действующих и бывших должностных лиц территориальных центров комплектации в 16 регионах Украины. Было проведено более 40 следственных действий.

Напомним, что в Одессе правоохранители разоблачили организованную группу, которая, по данным следствия, занималась вымогательством денег у граждан и угрожала им насилием и принудительной отправкой на фронт. В состав группировки входили, в частности, представители территориального центра комплектования.