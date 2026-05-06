В Днепре СБУ проводят обыски в ТЦК: военные могли забрать депутата горсовета, — СМИ

В Днепре сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в местном территориальном центре комплектации, сообщают СМИ. В медиа также сообщают, что возможной причиной обысков является то, что военные забрали в ТЦК депутата городского совета или его помощника.

В то же время какой-то официальной информации об обысках пока нет. Об обысках сообщили источники издания "РБК-Украина".

Зато источники "Труха" в Сухопутных войсках ВСУ сообщили, что в ТЦК в Днепре забрали депутата городского совета или его помощника.

У него проверили документы, не задерживали и отпустили. Но он, после того как вышел из помещения ТЦК, решил вызвать СБУ и заявить, что с него требовали взятку.

Работники СБУ все проверили, никто из военнослужащих ТЦК не задержан.

Напомним, что 4 мая правоохранители провели обыски у действующих и бывших должностных лиц территориальных центров комплектации в 16 регионах Украины. Было проведено более 40 следственных действий.

Напомним, что в Одессе правоохранители разоблачили организованную группу, которая, по данным следствия, занималась вымогательством денег у граждан и угрожала им насилием и принудительной отправкой на фронт. В состав группировки входили, в частности, представители территориального центра комплектования.

Уже 23 апреля суд избрал меру пресечения подозреваемым по этому делу. В частности, одного из них взяли под стражу сроком на 60 дней без возможности внесения залога. Стоит отметить, что военнослужащие не признают свою вину.

Также в Одессе стало известно, что семья экс-военкома могла владеть и пользоваться имуществом на десятки миллионов гривен, которое оформляли на родственников и близкое окружение. На их состояние журналисты обратили внимание, в частности, благодаря активности в соцсетях невесты одного из фигурантов.