У Дніпрі СБУ проводять обшуки в ТЦК: військові могли забрати депутата міськради, — ЗМІ

У Дніпрі працівники Служби безпеки України проводять обшуки в місцевому територіальному центрі комплектації, повідомляють ЗМІ. У медіа також повідомляють, що можливою причиною обшуків є те, що військові забрали до ТЦК депутата міської ради або його помічника.

Водночас якоїсь офіційної інформації про обшуки наразі немає. Про обшуки повідомили джерела видання "РБК-Україна".

Натомість джерела "Труха" в Сухопутних військах ЗСУ повідомили, що до ТЦК в Дніпрі забрали депутата міської ради або його помічника.

У нього перевірили документи, не затримували і відпустили. Але він, після того як вийшов з приміщення ТЦК, вирішив викликати СБУ і заявити, що з нього вимагали хабар.

Працівники СБУ усе перевірили, ніхто з військовослужбовців ТЦК не затриманий.

Нагадаємо, що 4 травня правоохоронці провели обшуки у чинних та колишніх посадовців територіальних центрів комплектації у 16 регіонах України. Було проведено понад 40 слідчих дій.

Нагадаємо, що в Одесі правоохоронці викрили організовану групу, яка, за даними слідства, займалася вимаганням грошей у громадян і погрожувала їм насильством та примусовим відправленням на фронт. До складу угруповання входили, зокрема, представники територіального центру комплектування.

Вже 23 квітня суд обрав запообіжний захід підозрюваним у цій справі. Зокрема, одного з них взяли під вартою строком на 60 днів без можливості внесення застави. Варто зазначити, що військовослужбовці не визнають свою провину.

Також в Одесі стало відомо, що родина ексвійськкома могла володіти та користуватися майном на десятки мільйонів гривень, яке оформлювали на родичів і близьке оточення. На їхні статки журналісти звернули увагу, зокрема, завдяки активності в соцмережах нареченої одного з фігурантів.