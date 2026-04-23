Справа про вимагання $30 тисяч: суд в Одесі визначає запобіжні заходи військовим ТЦК

У Хаджибейському районному суді Одеси 23 квітня обирають запобіжні заходи поліцейському та військовослужбовцям Пересипського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Група осіб може бути причетною до викрадення чоловіка та вимагання у нього 30 000 доларів США.

Військовослужбовців Пересипського ТЦК та СП затримали 21 квітня співробітники СБУ під час спеціальної операції. Першим суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця ТЦК Олексія, повідомили із зали суду кореспонденти "Суспільного".

У коментарі журналістам він заявив, що їх направили забрати людину, яка перебувала в розшуку, і заперечив будь-які звинувачення.

"Я два роки служив на третій лінії оборони. Я такого точно не робив. Моя група такого не робила. Ми жодного разу не брали грошей і не били людей. Мене так само забрали в армію. Я служив, як і всі. Вихідний був раз на десять днів, іноді його не було зовсім. Ми працювали зранку до пізньої ночі", — сказав Олексій.

Відео дня

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без можливості внесення застави. Другим підозрюваним є військовослужбовець ТЦК В’ячеслав. За словами кореспондента, він також не визнає свою провину.

21 квітня в Одесі затримали п’ятьох осіб, яких підозрюють у причетності до організованої групи, що вимагала гроші за уникнення мобілізації. За інформацією прокуратури, серед затриманих — четверо співробітників Пересипського РТЦК та СП. Джерела СБУ повідомили, що серед затриманих також є співробітник поліції.

За даними правоохоронців, на вулиці Прохоровській військові викрали чоловіка, силоміць посадили його до автобуса та возили містом. При цьому до нього застосовували фізичний і психологічний тиск, погрожуючи розправою та відправленням на передову. За версією слідства, від потерпілого вимагали 30 тисяч доларів. Під час затримання підозрювані чинили опір, тому правоохоронці відкрили вогонь по колесах автомобіля.

Затримання військових ТЦК в Одесі: що відомо

Нагадаємо, що 21 квітня в Одесі співробітники СБУ затримали військових ТЦК під час спецоперації, яка супроводжувалася стріляниною та погонею. За даними слідства, до схеми були причетні представники Пересипського ТЦК. Під час затримання фігуранти намагалися втекти, а правоохоронці відкрили вогонь по колесах автомобіля.

Раніше ми також інформували, що в Одеському ТЦК підтвердили факт затримання своїх військовослужбовців і заявили про співпрацю зі слідством. У структурі наголосили на необхідності об’єктивного розслідування та очищення системи від порушників.

Відомо, що СБУ заявила про викриття схеми вимагання грошей за участі військових ТЦК в Одесі. За даними слідства, фігуранти силоміць затримували чоловіків і вимагали кошти за уникнення мобілізації. Правоохоронці встановили, що до оборудки могли бути причетні кілька військовослужбовців та інші особи.

Варто зазначити, що після затримання військових в Одесі було відсторонено двох керівників ТЦК. Йдеться про очільників обласного та Пересипського районного центрів комплектування. У структурах заявили про початок службового розслідування та перевірку всіх обставин.