Дело о вымогательстве $30 тысяч: суд в Одессе определяет меры пресечения военным ТЦК

В Хаджибейском районном суде Одессы 23 апреля избирают меры пресечения полицейскому и военнослужащим Пересыпского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Группа лиц может быть причастна к похищению мужчины и вымогательству у него 30 000 долларов США.

Военнослужащих Пересыпского ТЦК и СП задержали 21 апреля сотрудники СБУ во время специальной операции. Первым суд избрал меру пресечения для военнослужащего ТЦК Алексея, сообщили из зала суда корреспонденты "Суспільного".

В комментарии журналистам он заявил, что их направили забрать человека, который находился в розыске, и отрицал любые обвинения.

"Я два года служил на третьей линии обороны. Я такого точно не делал. Моя группа такого не делала. Мы ни разу не брали денег и не били людей. Меня так же забрали в армию. Я служил, как и все. Выходной был раз в десять дней, иногда его не было совсем. Мы работали с утра до поздней ночи", — сказал Алексей.

Відео дня

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без возможности внесения залога. Вторым подозреваемым является военнослужащий ТЦК Вячеслав. По словам корреспондента, он также не признает свою вину.

21 апреля в Одессе задержали пятерых человек, которых подозревают в причастности к организованной группе, которая требовала деньги за избежание мобилизации. По информации прокуратуры, среди задержанных — четверо сотрудников Пересыпского РТЦК и СП. Источники СБУ сообщили, что среди задержанных также есть сотрудник полиции.

По данным правоохранителей, на улице Прохоровской военные похитили мужчину, силой посадили его в автобус и возили по городу. При этом к нему применяли физическое и психологическое давление, угрожая расправой и отправкой на передовую. По версии следствия, от потерпевшего требовали 30 тысяч долларов. Во время задержания подозреваемые оказали сопротивление, поэтому правоохранители открыли огонь по колесам автомобиля.

Стоит отметить, что после задержания военных в Одессе были отстранены два руководителя ТЦК. Речь идет о руководителях областного и Пересыпского районного центров комплектования. В структурах заявили о начале служебного расследования и проверке всех обстоятельств.