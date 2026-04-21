В СБУ підтвердили затримання військових ТЦК в Одесі: вимагали гроші та погрожували фронтом

В Одесі правоохоронці викрили організовану групу, яка, за даними слідства, займалася вимаганням грошей у громадян і погрожувала їм насильством та примусовим відправленням на фронт. До складу угруповання входили, зокрема, представники територіального центру комплектування.

Як повідомляє Служба безпеки України на своїй офіційній сторінці в Telegram 21 квітня, у результаті спільної операції співробітників Головного управління внутрішньої безпеки СБУ та Національної поліції, за підтримки командування Збройних Сил України та Сухопутних військ, в Одесі було нейтралізовано злочинну групу, що діяла за участі посадовців місцевого ТЦК та СП.

За матеріалами слідства, учасники угруповання систематично вимагали гроші у мешканців міста. У разі відмови вони вдавалися до фізичного насильства та погроз, зокрема шантажували потерпілих можливістю їхнього прискореного направлення на передову в складі штурмових підрозділів. Як встановили правоохоронці, "вибивання" коштів відбувалося безпосередньо в службовому транспорті ТЦК — мікроавтобусі, куди громадян силоміць затягували та утримували.

Та все ж 21 квітня оперативники СБУ разом зі спецпідрозділом затримали всіх фігурантів під час чергового злочинного епізоду — коли вони утримували та вимагали гроші в ще одного жителя міста.

Варто зазначити, що під час затримання підозрювані намагалися чинити опір і втекти.

"Під час затримання фігуранти чинили фізичний спротив правоохоронцям. Спецпризначенці СБУ задіяли зброю, стріляючи по колесах авто, на якому намагалися втекти учасники угруповання. Жодна особа вогневих поранень не отримала", — пояснили в СБУ.

Слідство також встановило, що до схеми був залучений ще один чоловік, який проходив службу в ТЦК. За версією правоохоронців, саме він підшуковував потенційних жертв, збирав інформацію про їхній фінансовий стан і маршрути пересування, після чого передавав ці дані іншим учасникам групи.

Надалі фігуранти відстежували обраних громадян і нападали на них як у громадських місцях, так і просто на дорогах. Для цього використовували два службові мікроавтобуси: один застосовували для утримання потерпілих, інший — для контролю ситуації навколо та прикриття.

Наразі всім затриманим готують повідомлення про підозру за статтею про вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану. Йдеться про ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України. У разі доведення вини їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Питання щодо запобіжного заходу для фігурантів вирішується.

Нагадаємо, що 21 квітня в Одесі працівники СБУ затримали військових одного з районних територіальних центрів комплектування. Ба більше, під час цієї події в місті пролунали постріли.

Згодом, в Одеському обласному ТЦК та СП відреагували на цей інцидент, та зауважили, що їхне керівництво повністю взаємодіє зі слідчими та сприяє встановленню всіх обставин затримання. Крім того, в установі підкреслили, що зацікавлені у максимально відкритому та об’єктивному розслідуванні.

Також Фокус писав, що після того, як працівники СБУ затримали військовослужбовців групи оповіщення, в Одеській області було відсторонено від виконання обов'язків очільника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також начальника Пересипського районного ТЦК.