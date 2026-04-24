Одеситка "засвітила" в Instagram колишнього військовослужбовця ТЦК: ЗМІ оцінили статки сім'ї

Родина одеських ексвійськкомів могла володіти та користуватися майном на десятки мільйонів гривень, яке оформлювали на родичів і близьке оточення. На їхні статки журналісти звернули увагу, зокрема, завдяки активності в соцмережах нареченої одного з фігурантів.

У розслідуванні "Слідства.Інфо" йдеться, що саме публікації одеситки, яка демонструвала розкішний спосіб життя та приховувала обличчя свого коханого, допомогли ідентифікувати його як Богдана Васькевича — колишнього працівника територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в Одесі та області. Журналісти звернули увагу на характерне татуювання, яке дозволило співставити чоловіка з посадовцем, що у 2023 році обіймав посаду заступника військового комісара одного з районних ТЦК.

У матеріалі також фігурує його батько — Аркадій Васькевич, колишній очільник Овідіопольського районного ТЦК та СП. За даними слідства ДБР, він міг організувати схему отримання коштів за сприяння ухиленню від мобілізації, а придбане за ці гроші майно — оформлювати на родичів та наближених осіб.

Журналісти встановили, що після початку повномасштабного вторгнення родина Васькевичів почала активно користуватися значними активами. Йдеться про щонайменше три квартири, шість автомобілів, два паркомісця та об’єкти нерухомості біля моря. Загальну вартість цього майна у "Слідстві.Інфо" оцінили приблизно у 50 мільйонів гривень.

Зокрема, лише восени 2022 року протягом кількох тижнів на родичів Васькевичів оформили одразу чотири автомобілі: Mercedes-Benz GLS 350 (2018 року), Honda CR-V (2007 року), Nissan Versa (2015 року) та Lexus RX 350L (2018 року). За підрахунками журналістів, їхня сукупна вартість могла перевищувати 5 мільйонів гривень, тоді як офіційні доходи сім’ї за той рік становили близько 1,5 мільйона гривень.

Окрему увагу у розслідуванні приділено нерухомості. Зокрема, квартира площею 145 квадратних метрів у преміальному житловому комплексі в Одесі та паркомісце оформлені на дядька Богдана Васькевича — Ігоря Рожка. За даними журналістів, він у минулому працював учителем, а його офіційні доходи за тривалий період були невисокими. Водночас квартиру придбали за 5,5 мільйона гривень, а її поточна ринкова вартість може сягати близько 11 мільйонів гривень. З урахуванням ремонту, який, за оцінками, міг коштувати до 10 мільйонів гривень, загальна вартість об’єкта може становити близько 21 мільйона гривень.

Ще одну квартиру площею понад 80 квадратних метрів у новобудові пов’язують зі схемою, яку, за версією слідства, організував Васькевич-старший. Вона оформлена на дружину Ігоря Рожка, а її ринкова вартість оцінюється щонайменше у 3,6 мільйона гривень, при цьому офіційні доходи власниці за багато років були мінімальними.

Також журналісти виявили апартаменти у котеджному містечку "Золотий Бугаз" на узбережжі, якими, за словами місцевих мешканців, користується родина. Вартість одного такого об’єкта може становити від 110 до 150 тисяч доларів.

Окрім нерухомості, фігуранти розслідування могли користуватися дорогими автомобілями, зокрема Audi Q7 (2017 року) та Mercedes-Benz GLS 580 (2020 року), які були оформлені на інших осіб. Вартість останнього, за даними слідства, могла сягати близько 5 мільйонів гривень.

У матеріалах справи також зазначається, що Богдан Васькевич, перебуваючи на посаді у ТЦК, міг внести недостовірні дані до декларації, не вказавши майно, яким фактично користувався. Кримінальне провадження щодо Васькевичів ДБР відкрило на початку 2025 року. Водночас, за даними журналістів, згодом темпи розслідування знизилися, а зв’язатися з фігурантами для отримання їхньої позиції наразі не вдалося.

Нагадаємо, що в Одесі правоохоронці викрили організовану групу, яка, за даними слідства, займалася вимаганням грошей у громадян і погрожувала їм насильством та примусовим відправленням на фронт. До складу угруповання входили, зокрема, представники територіального центру комплектування.

Вже 23 квітня суд обрав запообіжний захід підозрюваним у цій справі. Зокрема, одного з них взяли під вартою строком на 60 днів без можливості внесення застави. Варто зазначити, що військовослужбовці не визнають свою провину.