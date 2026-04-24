Одесситка "засветила" в Instagram бывшего военнослужащего ТЦК: СМИ оценили состояние семьи

Семья одесских экс-военкомов могла владеть и пользоваться имуществом на десятки миллионов гривен, которое оформляли на родственников и близкое окружение. На их состояние журналисты обратили внимание, в частности, благодаря активности в соцсетях невесты одного из фигурантов.

В расследовании "Слідства.Інфо" говорится, что именно публикации одесситки, которая демонстрировала роскошный образ жизни и скрывала лицо своего возлюбленного, помогли идентифицировать его как Богдана Васькевича — бывшего работника территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Одессе и области. Журналисты обратили внимание на характерную татуировку, которая позволила сопоставить мужчину с чиновником, который в 2023 году занимал должность заместителя военного комиссара одного из районных ТЦК.

В материале также фигурирует его отец — Аркадий Васькевич, бывший глава Овидиопольского районного ТЦК и СП. По данным следствия ГБР, он мог организовать схему получения средств за содействие уклонению от мобилизации, а приобретенное за эти деньги имущество — оформлять на родственников и приближенных лиц.

Журналисты установили, что после начала полномасштабного вторжения семья Васькевичей начала активно пользоваться значительными активами. Речь идет о как минимум трех квартирах, шести автомобилях, двух паркоместах и объектах недвижимости у моря. Общую стоимость этого имущества в "Слідстві.Інфо" оценили примерно в 50 миллионов гривен.

В частности, только осенью 2022 года в течение нескольких недель на родственников Васькевичей оформили сразу четыре автомобиля: Mercedes-Benz GLS 350 (2018 года), Honda CR-V (2007 года), Nissan Versa (2015 года) и Lexus RX 350L (2018 года). По подсчетам журналистов, их совокупная стоимость могла превышать 5 миллионов гривен, тогда как официальные доходы семьи за тот год составляли около 1,5 миллиона гривен.

Отдельное внимание в расследовании уделено недвижимости. В частности, квартира площадью 145 квадратных метров в премиальном жилом комплексе в Одессе и паркоместо оформлены на дядю Богдана Васькевича — Игоря Рожко. По данным журналистов, он в прошлом работал учителем, а его официальные доходы за длительный период были невысокими. В то же время квартиру приобрели за 5,5 миллиона гривен, а ее текущая рыночная стоимость может достигать около 11 миллионов гривен. С учетом ремонта, который, по оценкам, мог стоить до 10 миллионов гривен, общая стоимость объекта может составлять около 21 миллиона гривен.

Еще одну квартиру площадью более 80 квадратных метров в новостройке связывают со схемой, которую, по версии следствия, организовал Васькевич-старший. Она оформлена на жену Игоря Рожко, а ее рыночная стоимость оценивается минимум в 3,6 миллиона гривен, при этом официальные доходы владелицы за много лет были минимальными.

Также журналисты обнаружили апартаменты в коттеджном городке "Золотой Бугаз" на побережье, которыми, по словам местных жителей, пользуется семья. Стоимость одного такого объекта может составлять от 110 до 150 тысяч долларов.

Кроме недвижимости, фигуранты расследования могли пользоваться дорогими автомобилями, в частности Audi Q7 (2017 года) и Mercedes-Benz GLS 580 (2020 года), которые были оформлены на других лиц. Стоимость последнего, по данным следствия, могла достигать около 5 миллионов гривен.

В материалах дела также отмечается, что Богдан Васькевич, находясь на должности в ТЦК, мог внести недостоверные данные в декларации, не указав имущество, которым фактически пользовался. Уголовное производство в отношении Васькевичей ГБР открыло в начале 2025 года. В то же время, по данным журналистов, впоследствии темпы расследования снизились, а связаться с фигурантами для получения их позиции пока не удалось.

Напомним, что в Одессе правоохранители разоблачили организованную группу, которая, по данным следствия, занималась вымогательством денег у граждан и угрожала им насилием и принудительной отправкой на фронт. В состав группировки входили, в частности, представители территориального центра комплектования.

Уже 23 апреля суд избрал меру пресечения подозреваемым по этому делу. В частности, одного из них взяли под стражу сроком на 60 дней без возможности внесения залога. Стоит отметить, что военнослужащие не признают свою вину.