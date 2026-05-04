Масові обшуки у посадовців ТЦК по всій країні: поліція вилучила автівки та гроші

Правоохоронці провели обшуки у чинних та колишніх посадовців територіальних центрів комплектації у 16 регіонах України. Було проведено понад 40 слідчих дій.

Поліція проводить заходи щодо викриття корупційних правопорушень серед посадових осіб ТЦК. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Такі відпрацювання спрямовані не лише на викриття окремих фактів корупції, а на системне очищення сфери комплектування та соціальної підтримки від зловживань. Йдеться про відновлення довіри до інституцій, які в умовах війни виконують критично важливу функцію для держави", — пояснили в поліції.

Було виявлено факт незаконного збагачення та недостовірного декларування майже на 92 мільйони гривень. Так начальник РТЦК в Одесі за час перебування на посаді значно покращив свій матеріальний стан та здобув активів на понад 45 млн грн.

Обшуки Фото: Нацполiцiя Украiни

Серед людей, щодо яких проводяться слідчі дії, відзначають керівників відділів, груп, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також їх службових осіб.

Сума розбіжності між активами в декларації одного з помічників начальника об’єднаного МТЦК та СП та реальним станом становить 10 млн грн, а колишнього офіцера відділення рекрутингу та комплектування вже іншого РТЦК — 6,6 млн грн.

Загалом було проведено 44 обшуки за місцями проживання фігурантів, у службових приміщеннях та транспортних засобах у 16 регіонах країни.

"Вилучили автомобілі Tesla різних моделей, мотоцикли, готівку в національній та іноземній валюті, різноманітні договори, серед яких договір про отримання безповоротної грошової допомоги в один мільйон гривень. Вилучені документи, можуть бути підставами для легалізації коштів, здобутих незаконним шляхом. Усі ці факти будуть перевірятися в межах кримінальних проваджень", — заявили в Нацполіції.

За декілька днів було складено понад 150 протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією за статтями 172-4 (Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності), 172-6 (Порушення вимог фінансового контролю) та 172-7 (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, що в Одесі правоохоронці викрили організовану групу, яка, за даними слідства, займалася вимаганням грошей у громадян і погрожувала їм насильством та примусовим відправленням на фронт. До складу угруповання входили, зокрема, представники територіального центру комплектування.

Вже 23 квітня суд обрав запообіжний захід підозрюваним у цій справі. Зокрема, одного з них взяли під вартою строком на 60 днів без можливості внесення застави. Варто зазначити, що військовослужбовці не визнають свою провину.

Також в Одесі стало відомо, що родина ексвійськкома могла володіти та користуватися майном на десятки мільйонів гривень, яке оформлювали на родичів і близьке оточення. На їхні статки журналісти звернули увагу, зокрема, завдяки активності в соцмережах нареченої одного з фігурантів.